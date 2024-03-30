Диетологи уверяют, что одним из продуктов для снижения артериального давления является банан, который можно есть ежедневно.

Многие люди страдают от повышения артериального давления, однако его можно снизить с помощью диеты и привычек в образе жизни. Поэтому диетологи утвердили список продуктов для людей с высоким кровяным давлением, где есть один фрукт, который настолько полезен, что его можно есть каждый день. Об этом пишет издание Parade.

Бананы

Доктор медицинских наук, зарегистрированный диетолог и президент компании Flavorful Nutrition Стейси Робертс-Дэвис объяснила, что бананы являются хорошим источником калия, что помогает сбалансировать уровень натрия.

"Калий помогает кровеносным сосудам расширяться и расслабляться, что снижает кровяное давление", - заверила она.

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Также зарегистрированный диетолог и основатель Carrots & Cookies Кристи Рут добавила, что бананы являются хорошим источником клетчатки, которая, как ранее было доказано, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, а также снижает кровяное давление.

Ягоды

По словам Робертс-Дэвис, еще одним продуктом, который может помочь снизить кровяное давление, являются ягоды, ведь они содержат антоцианы (пигменты, которые есть в синих, красных, фиолетовых фруктах и овощах). Они помогают клеткам эндотелия лучше функционировать в организме человека. Эндотелиальные клетки находятся внутри кровеносных сосудов и способствуют улучшению кровотока, а также регулируют кровяное давление.

Листовая зелень

Каждый раз, когда вы едите салат на обед или ужин, будьте уверены, что таким образом вы снижаете свое кровяное давление. Робертс-Дэвис уверяет, что листовая зелень, к примеру, капуста, шпинат, ромен, салат из капусты и пак-чой, является еще одним отличным продуктом для снижения артериального давления. Причиной этого является то, что листовая зелень содержит нитраты, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы.

Чеснок

По словам диетолога, приправлять пищу чесноком является одним из простых и вкусных способов снизить кровяное давление естественным путем, чесночные добавки тоже могут его снизить, однако они не будут такими аппетитными.

Фасоль

Робертс-Дэвис отметила, что фасоль содержит много клетчатки, калия и магния, которые тоже могут помочь уменьшить задержку натрия, которая повышает артериальное давление, ведь вызывает задержку воды, что создает дополнительную нагрузку на почки, которая повышает кровяное давление.

Тофу

Она добавила, что есть еще один растительный белок, который помогает снизить артериальное давление, а именно соевые продукты, такие как тофу, сейтан и эдамаме.

"Это потому, что соя содержит мало жира, но много калия и магния", - отметила она.

Жирная рыба

По словам Робертс-Дэвис, лосось, тунец, анчоусы и скумбрия являются примерами жирной рыбы, которая может помочь предотвращению повышения артериального давления. Это объясняют тем, что эти виды рыбы содержат много омега-3 жирных кислот, помогающих снизить кровяное давление.

Свекла

Эксперт подчеркнула, что свекла содержит нитраты, которые организм превращает в азотную кислоту, которая помогает расслабить и расширить артерии, что делает ее чрезвычайно важной для здоровья кровеносных сосудов.

Черный шоколад

Если вы любите сладкое, то можете удовлетворить себя черным шоколадом. Робертс-Дэвис утверждает, что он помогает снизить кровяное давление, ведь имеет много флавоноидов, которые предотвращают образование тромбов и снижают артериальное давление.

Также важно знать, какие продукты могут наоборот повышать кровяное давление. Оба диетологи отмечают, что самое важное минимально употреблять продукты с высоким содержанием натрия, а именно консервированные супы, мясные деликатесы и чипсы.

Какие еще есть полезные продукты для вашего здоровья

Ранее диетолог Роб Гобсон назвал топ-5 полезных закусок, которые можно купить в обычном продуктовом магазине. По его словам, он решил меньше есть обработанные продукты, ведь они могут вызывать проблемы со здоровьем, а также переедание и увеличение веса. Такие продукты, как правило, имеют много соли, сахара и насыщенных жиров.

Также дипломированный диетолог Даниэль Крамбл Смит назвал самые полезные фрукты и ягоды, которые нужно обязательно включить в свой рацион. Он отметил, что каждый фрукт имеет уникальный питательный профиль и преимущества.

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