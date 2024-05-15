Пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников.

В Киеве пропускная способность территориальных центров комплектования и социальной поддержки составляет примерно 50-70 человек в день. Об этом Министерство обороны сообщило в ответе на запрос издания LIGA.net.

В оборонном ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. В столице военкомат может принять до 70 человек в сутки.

Стоит напомнить, что с 18 мая все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные - телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. Согласно закону о мобилизации на это дается 60 дней. Это можно сделать тремя путями - через ТЦК, центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) или электронный кабинет.

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При этом основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы, так как ЦПАУ до сих пор не получили доступы, а администраторы - не прошли обучение. Электронный кабинет Минобороны обещает запустить только с 18 мая.

Мобилизация в Украине - последние новости

Повестка считается врученной, если она передана лично гражданину в руки. Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин, комментируя вопрос о ситуации с повестками, которые приходят на почтовый адрес, в частности, если человек увидит повестку уже после той даты, на которую он был вызван.

Представитель Минобороны отметил, что не нужно работать со страхами и фобиями у людей.

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