По словам Тарабы, в Фицо стреляли "с очень близкого расстояния".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на которого было совершено покушение в среду, 15 мая, больше не находится в состоянии, угрожающем его жизни.

Такое заявление сделал вице-премьер-министр Словакии Томаш Тараба в интервью BBC Newshour. Он отметил, что верит в то, что Фицо выживет.

"Я был очень шокирован ... К счастью, насколько мне известно, операция прошла хорошо " и я думаю, что в конечном итоге он выживет ... Он не находится в ситуации, угрожающей его жизни в данный момент", – сказал он.

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По словам Тарабы, в Фицо стреляли "с очень близкого расстояния".

"Он получил тяжелое ранение – одна пуля прошла через живот, а вторая попала в сустав – его сразу же доставили в больницу, а затем на операцию", – добавил политик.

Покушение на Роберта Фицо: основные моменты

15 мая на премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершили покушение. Он находился в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы – там проходило выездное заседание правительства. Сообщалось, что чиновник получил тяжелые ранения.

В СМИ писали, что у Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости. Сообщалось, что стрелок попал одним выстрелом в живот, еще один выстрел прошел через живот в тазобедренную кость и один выстрел попал в плечо.

Местные СМИ также сообщили, что 71-летним стрелком может оказаться известный писатель Юрай Чинтула. Он является активистом либеральной партии "Прогрессивная Словакия", и имел официально зарегистрированное оружие.

На инцидент отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он осудил покушение на словацкого премьера Роберта Фицо и назвал нападение "ужасным".

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