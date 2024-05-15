По словам военного эксперта, на Харьковском направлении Россия несет большие потери.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан оценил действия оккупантов на Харьковщине как "тактическое просачивание", то есть когда малым группам удается проходить между укрепленными районами противника. Об этом он сказал для 24 канала.

По его словам, после этого они уже объединяются в большие группы и выполняют боевую задачу, в зависимости от распоряжения: либо двигаются дальше, либо пытаются взять с тыла опорные пункты или места дислокации другой стороны.

Свитан отметил, что такая тактика предусматривает большие потери, особенно при соединении просочившихся частей, поскольку украинские беспилотники постоянно контролируют ситуацию.

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Эксперт подчеркнул, что у оккупантов получается просачиваться, однако после выполнения боевой задачи они наталкиваются иногда с двух сторон на огонь, а именно фактически в тылу украинской армии.

"В этом смысле у них проблема - они не учитывают механизм видения наших войск, то есть визуального контроля", - объяснил Свитан.

По словам полковника в запасе, наши защитники имеют достаточное количество дронов с тепловизионными камерами, поэтому ночью они видят так же хорошо, как и днем.

Он добавил, что противодействовать этому механизму можно, а россияне понесут очень большие потери.

"На Калининград уже направились первые пакеты с оккупантами. Поэтому вой на болотах, только уже на Калининградских, будет стоять где-то с неделю. Надо будет его "ловить" в информационном в потоке", - подчеркнул военный эксперт.

Полковник запаса отметил, что оккупанты на Харьковском направлении не имеют резервов, чтобы заходить на оперативное пространство в прорывы. Также работают они в "серой зоне".

"Они работают именно к основной нашей линии обороны", - уточнил Свитан.

Он добавил, что сейчас речь не идет о каком-то глобальном наступательном потенциале оккупантов в Харьковской области. По его словам, основные резервы противника расположены на Покровском направлении в районе Донецка. Кроме того, даже количество атак в течение суток свидетельствует о том, что основным направлением является Покровское, поскольку там около 30 атак за сутки, а в районе Харьковщины - 13-18.

Наступление россиян в Харьковской области - последние новости

Ранее полицейский офицер Волчанской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области Игорь Харченко заявил, что российские оккупанты заехали на танках в Волчанск и бьют по городу. По его словам, обстрелы не прекращаются.

"Продолжаются уличные стрелковые бои. Не утихают обстрелы КАБами, РСЗО, артиллерией и минометами. Также рашистские танки заехали в северную часть и обстреливают город", - сообщил Харченко.

В свою очередь председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отметил, что россиянам не удалось достичь значительных успехов во время наступления на Харьковщине. Также он рассказал о дальнейших планах врага.

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