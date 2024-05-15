По словам бывшего генсека НАТО, с помощью союзников защита Украины будет более эффективной.

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса должны использовать средства ПВО, которые расположены в Восточной Европе, для сбивания российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину. Об этом он сказал в интервью британскому изданию i Paper, передает Business Insider.

По словам Расмуссена, ракеты-перехватчики из соседних стран НАТО, таких как Польша и Румыния, могут сбивать российские авиаудары, которые направлены на территорию Украины.

Известно, что в начале этого года некоторые члены НАТО, а именно США, Великобритания и Франция, развернули истребители, чтобы помочь противовоздушной обороне Израиля перехватывать иранские дроны и ракеты. Расмуссен отметил, что военный альянс мог бы сделать "то же самое", чтобы помочь Украине сбивать воздушные цели РФ, которые приближаются.

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Он предположил, что системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО могут быть соединены с украинскими.

По словам бывшего генсека НАТО, благодаря таким усилиям Украина была бы защищена "гораздо эффективнее", ведь так удастся защитить ее оборонную промышленность и дать толчок на восстановление, в свою очередь избегая отправки войск НАТО в страну.

В BI напомнили, что по состоянию на март 2024 года партнеры Украины предоставили почти 118 млрд долларов прямой военной помощи, среди которой системы противовоздушной обороны, а именно американские ЗРК ATACMS, которые были использованы Украиной с разрушительным эффектом.

Несмотря на это, по информации The Wall Street Journal, уровень перехвата воздушных целей украинской противовоздушной обороной упал с 46% в течение последних шести месяцев до 30% в прошлом месяце.

Украина и НАТО: последние новости

Ранее журналисты издания Politico сообщили, что Украина давит на администрацию Джо Байдена, чтобы США разрешили использовать американское оружие для ударов по РФ.

"Главная проблема сейчас заключается в том, что политика Белого дома ограничивает нашу способность наносить удары по военным целям внутри России", - отметил глава "Слуги народа" Давид Арахамия.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина предлагает четкие временные рамки для вступления в НАТО. По его словам, обсуждается дата не позднее июля 2028 года.

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