Речь идет о небольшом беспилотном летательном аппарате, начиненном взрывчаткой.

Россия не может остановить украинский беспилотник-камикадзе в стиле легкомоторного самолета. Он является "кирпичом, летающим с бомбой на борту".

Как говорится в материале Business Insider, в последние недели Украина полагалась на необычное оружие для нанесения ударов вглубь территории России. Речь идет о небольшом беспилотном летательном аппарате, начиненном взрывчаткой. Визуально он напоминает некоторые варианты винтового самолета Cessna.

Легкие самолеты, переоборудованные в беспилотники, впервые начали атаковать Россию весной. Они летят на малых высотах и движутся значительно медленнее, чем ракеты большой дальности, но эти БПЛА доказали способность избегать систем противовоздушной обороны и лететь к цели сотни километров.

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Эксперты говорят, что эти самолеты подчеркивают успех украинской инновационной программы беспилотников дальнего радиуса действия, которую Киев применил для нападения на военные и энергетические объекты России.

Самолет со взрывчаткой атакует Россию

В начале апреля Киев применил модифицированный самолет для удара по заводу по производству беспилотников в Татарстане. Этот самолет стоит менее 90 тысяч долларов за единицу и может лететь со скоростью до 200 км в час. Его салон начинен взрывчаткой.

На прошлой неделе самолет, похожий на А-22, ударил по НПЗ в Республике Башкортостан. Самолет-камикадзе свободно прошел российскую ПВО и поразил цель.

Научный сотрудник Университета Осло и эксперт по вопросам безопасности Фабиан Гоффманн писал, что "в мире ракетных систем" самолет - это "по сути летающий кирпич".

Но хотя самолет может показаться грубо собранным, он все еще является "довольно сложной системой оружия", поскольку планер и двигатель все еще нуждаются в сочетании с взрывчаткой и технологией наведения. Он работает на относительно низкой высоте, что затрудняет отслеживание радарам. Если Украине удастся найти коридор без надлежащего противовоздушного прикрытия, беспилотник сможет эффективно проникнуть прямо через территорию России, сказал Хоффманн. Кроме того, учитывая его конструкцию, самолет также можно принять за гражданский самолет, а не за угрозу.

Однако это на самом деле не оправдывает очевидную неспособность России сбить их. Во время атак на Татарстан и Башкортостан самолету удалось пролететь несколько часов на сотни километров по территории России, не будучи сбитым хвалеными системами противовоздушной обороны России.

Эти дроны шумные и медленные, поэтому они уязвимы даже визуально, если радар их не поймает. Хоффманн сказал, что эти самолеты должно быть относительно легко перехватить, разместив противовоздушную оборону, например зенитные пушки, вокруг критической инфраструктуры.

В конце концов, по его словам, то, что эти дроны проскальзывают, свидетельствует о том, что Россия имеет проблемы с мощностями - с активами, привязанными либо к защите поля боя, либо для защиты ключевых населенных пунктов, таких как Москва и Санкт-Петербург. Возможно, Россия также недооценивает украинскую угрозу.

"Если вы введете контрмеры, сбить эту штуку будет очень легко. И проблема в том, что они, кажется, этого не могут", - сказал Хоффманн.

Но установление адекватных мер противодействия для последовательной и эффективной защиты от угроз, движущихся на низкой высоте, может быть сложной задачей, и не только для России, пояснил Гордон Дэвис-младший, генерал-майор армии США в отставке.

"Сейчас это уязвимое место, которое украинцы используют в своих интересах", - сказал Дэвис.

Успех Украины

Дрон в форме самолета подчеркивает успех украинской программы беспилотников, которая постоянно развивается. С начала войны более двух лет назад Киев разработал мощный арсенал самодельных беспилотных систем, которые способны наносить дальние удары по российским целям на море и на земле.

"Это уникальное оружие доказало, что является бесценным компонентом военных усилий Украины, особенно в последние месяцы, когда страна продолжает сталкиваться с некоторыми ограничениями западных стран относительно того, как использовать их военную помощь", - пишет издание.

Например, США заявили, что не хотят, чтобы Киев использовал оружие американского производства для нанесения ударов по территории России, опасаясь, что это может привести к эскалации войны. Вместо этого Вашингтон хочет, чтобы его боеприпасы большой дальности могли использоваться только на оккупированной Россией территории Украины.

"Они используют свои внутренние возможности с хорошим преимуществом и наносят удар по ключевым объектам инфраструктуры в России", - сказал Дэвис.

Генерал-лейтенант ВВС США в отставке и другой старший научный сотрудник трансатлантической программы обороны и безопасности CEPA Лэнс Ландрум назвал беспилотники в стиле Cessna лишь одним из примеров "инноваций и креативности" Украины.

"Они (беспилотники самолетного типа - УНИАН) могут использовать пробелы и дыры в традиционных системах противовоздушной обороны так, как это не делали традиционные наступательные системы в прошлом", - сказал Ландрум.

Удары по Татарстану: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 2 марта Силы обороны нанесли удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара возник пожар.

Второй целью Сил обороны стал завод по производству "шахедов", который расположен в городе Елабуга. Сейчас это один из самых глубоких ударов Сил обороны на территории РФ за время полномасштабного вторжения.

Эксперт Иван Киричевский заявил, что после вчерашних успешных ударов по военному и нефтеперерабатывающему заводам в Татарстане очевидно, что Украина смогла создать средство поражения, мощнее дрон-камикадзе Shahed.

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