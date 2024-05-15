Громко было сразу в нескольких городах.

Вечером в среду, 15 мая 2024 года, во временно оккупированном Крыму снова громко. Там прогремели мощные взрывы.

Как сообщает телеграм-канал "Крымский ветер", взрывы раздаются, в частности в Севастополе. Также подписчики сообщают о работе российской ПВО в городе. Кроме того, есть информация о взрывах в районе аэродрома.

"Сообщают о 6 взрывах в районе аэродрома Бельбек в Севастополе", – говорится в сообщении.

Впоследствии стало известно, что громко не только в Севастополе, но и в Симферополе и Джанкое. О взрывах сообщали и жители пгт. Гвардейское, где расположен военный аэродром.

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что в городе работает ПВО. По его словам, якобы сбито несколько воздушных целей.

"Наши военные отразили атаку ВСУ. Спасательной службой Севастополя на данный момент не зафиксировано повреждений гражданской инфраструктуры", – добавил он впоследствии.

Однако "Крымский ветер" сообщает, что "куда-то таки попали". Но ожидается подтверждение этой информации.

Тем временем движение "АТЕШ" со ссылкой на агентов пишет об "успешных прилетах в Крыму".

"Известно о нескольких военных объектах. Детали – скоро", – говорится в сообщении.

Обновлено: В районе оккупированного Севастополя вспыхнул мощный пожар. В сети публикуют кадры возгорания.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

В начале мая разведка Британии сообщила, что РФ планирует провести первый призыв в армию на оккупированной части Запорожья. Враг хочет заставить население принять российское управление. Кроме того, эта процедура имеет целью проверить, имеют ли жители оккупированных территорий российские паспорта и голосовали ли они на "выборах" президента РФ.

Тем временем россияне распродают оккупированные земли вдоль Азовского побережья. В Центре национального сопротивления заявили, что речь идет о рекреационных зонах, пансионатах и базах отдыха.

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