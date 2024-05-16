Присутствие вражеских МиГ-31 в Крыму, вооруженных ракетами Р-37, заставило украинских пилотов летать низко, поделились журналисты.

Недавно украинские воины нанесли удар по российским самолетам МиГ-31 и Су-27, которые находились во временно оккупированном Крыму на аэродроме "Бельбек", армейскими тактическими ракетными системами ATACMS.

Су-27 - сугубо истребители воздух-воздух средней дальности, а МиГи выполняют роль средства поражения типа воздух-воздух большой дальности, стреляя мощными ракетами Р-37 с радиолокационным наведением на расстояние более 350 километров, пишет Forbes.

"Само присутствие вооруженных Р-37 МиГ-31 в Крыму заставило украинских пилотов летать низко, чтобы избежать обнаружения. Это ограничивает то, как далеко украинцы могут видеть с помощью собственных радаров, и как далеко они могут стрелять своими собственными ракетами меньшей дальности", - отмечается в материале.

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Журналисты подчеркнули, что каждый потерянный россиянами МиГ-31 делает небо над Украиной безопасным для наших пилотов. По сведениям издания, сейчас "военно-воздушные силы России имеют только около сотни двухмоторных двухместных МиГ-31 и прилагают усилия, чтобы сохранить их".

В центре внимания крымский "Бельбек" - аэродром противника оказался под ударом

СМИ узнали, что в районе военного аэродрома "Бельбек" в Крыму ночью 15 мая раздавались взрывы. На военном объекте ранее "засекли" 24 самолета противника и шесть вертолетов. Сообщалось, что среди бортов, в частности, были четыре МиГ-31. По сведениям журналистов, именно МиГи могли попасть под удар.

Стоит отметить, что во время полномасштабной войны против украинцев россияне уже понесли серьезные авиационные потери. Потери РФ на 16 мая 2024 года среди авиации такие: уничтожен 351 самолет и 325 вертолетов.

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