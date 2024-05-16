Среди подразделений агрессора - предатели, перешедшие на сторону РФ в 2014 году.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко прокомментировал информацию о взрывах на территории временно оккупированного Крыма и, вероятном, попадании по объектам российских захватчиков.

"Утро радует новостями из Крыма, где продолжается планомерная операция по "выносу" ПВО", — написал Коваленко в своем Telegram-канале.

Аналитик детально описывает, что представляет собой ПВО противника, развернутая в настоящее время в Крыму. По его словам, российская противовоздушная оборона представлена на временно оккупированном полуострове рядом подразделений. В частности, это 18-й зенитно-ракетный полк.

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"Тут отдельно следует напомнить, что 18-й ЗРП (В/Ч 85388) - это предатели феодосийского полка, перешедшие на сторону оккупантов в 2014 году. В настоящее время данный полк размещен тремя дивизионами на мысе Тарханкут, в Джанкое и в Феодосии. С недавних пор их дивизион в Джанкое не боеспособен от слова "совсем", — акцентирует эксперт.

Еще одно подразделение - 12-й зенитно-ракетный полк. Как отмечает Коваленко, это – "евпаторийские предатели", перешедшие на сторону РФ в 2014 году. Они представлены дивизионами в районе Евпатории и Севастополя, в частности, в районе аэродрома Бельбек.

Также аналитик отмечает 3-й радиотехнический полк, установки которого размещены на мысе Тарханкут и Ай-Петри – на возвышенности Бедене-Кыр. По данным Коваленко, на текущей неделе в данный район уже "прилетало" и, по некоторым данным, один из командиров погиб.

"Но, самое интересное это то, что после выноса дивизиона в районе Джанкоя, взялись не за Евпаторию или мыс Тарханкут, что было бы логичнее, с учетом близости и меньшего времени подлёта, а именно за юг Крыма. А теперь, немного познавательной геометрии", — пишет Коваленко.

Как поясняет эксперт, если провести "прямую" между Джанкоем и Бельбеком, получается внушительная полу-диагональ, а линии от Джанкоя и Бельбека проложенные, например, к Феодосии, образуют треугольник.

"Я как бы ни на что не намекаю, но еще в начале 2024 года Крым был второй по насыщенности ПВО зоной, после Москвы и Московской области. А по состоянию на вторую половину 2024, это уже, мягко говоря - не так", — добавил эксперт.

Взрывы в Крыму - что известно

Напомним, вечером 15 мая, во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. По данным "Крымского ветра", взрывы были в Севастополе. Также сообщалось о работе российской ПВО и взрывах в районе аэродрома Бельбек. Впоследствии стало известно, что громко не только в Севастополе, но и в Симферополе и Джанкое. О взрывах сообщали и жители пгт Гвардейское, где расположен военный аэродром.

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