Какой церковный праздник отмечают 16 мая по новому и старому стилю, запреты дня, у кого именины.

16 мая православные верующие по новому церковному календарю вспоминают преподобного Феодора Освященного. В народе он получил прозвище Федор Житник. Рассказываем о традициях и приметах дня и какой сегодня праздник отмечают в церкви по старому стилю.

16 мая 2024 года - какой церковный праздник сегодня по новому и старому церковному календарю

После перехода Православной церкви Украины в 2023 году на новый церковный календарь даты всех непереходящих православных праздников (с фиксированной датой) сместились на 13 дней раньше. В то же время часть верующих продолжают придерживаться прежнего календаря - сохранение старого стиля остается правом религиозных общин и монастырей.

Какой сегодня церковный праздник в Украине по новому стилю

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16 мая по новому стилю (29 мая - по старому) - день памяти преподобного Феодора Освященного.

Феодор жил в IV веке, в Египте. Он был родом из богатой и знатной семьи, но, когда ему исполнилось 14 лет, ушел из дома в монастырь. Там он стал учеником Пахомия Великого и дал обет отречения от мира.

Когда Пахомий начал строительство Тавеннисской обители, то сделал Феодора главным, а после смерти преподобного Феодор остался управлять монастырем, а позже - и всеми Фиваидскими обителями. Феодор стал первым, кого рукопожили в священники в его же обители, поэтому и получил имя Освященный. Преподобный прославился святостью жизни и даром чудотворений.

Церковный праздник 16 мая по старому стилю

16 мая по старому календарному стилю вспоминают мучеников Тимофея и Мавру, а также преподобного Феодосия Печерского.

О чем говорят приметы на 16 мая

В народном календаре 16 мая - праздник Федор Житник. Считается, что это последний срок, когда можно сеять жито, пшеницу, рожь, овес и ячмень.

По приметам дня судят о погоде и урожае:

облака быстро движутся в одном направлении - день будет ясный и без дождя;

гром слышен в этот день - урожай будет богатым;

зацвела рябина - к теплу;

солнце припекает - лето тоже будет жарким.

Если на водоемах показались лепестки кувшинок - заморозков уже не будет.

Что нельзя делать 16 мая

Среди запретов, что сегодня нельзя делать - сквернословить, ругаться, отказывать в помощи, завидовать.

В народе день считается одним из самых несчастливых в году, поэтому поверья советуют 16 мая быть предельно осторожным во всем.

Что можно делать 16 мая

У преподобного Феодора просят здоровья и выздоровления, к святому обращаются, чтобы помог избавиться от головной боли. Также молятся о хорошем урожае, особенно злаковых.

В этот день можно и нужно поработать на участке или даче - сажать, полоть, поливать. Ранее мы рассказывали, что посадить на огороде до конца мая. Наши предки 16 мая ставили на стол гречневую, ячменную или пшенную кашу - чтобы в доме был достаток и благополучие. Также собирали цветы рябины, с которыми потом готовили чай.

16 мая - именины сегодня

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор, Модест, Муза, а также Петр, Тимофей.

Ранее мы публиковали православный календарь на май 2024 с праздниками по новому и старому стилю.

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