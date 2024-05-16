Прибыли растут благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои наличные средства, застрявшие в стране.

Крупные европейские кредиторы продолжают управлять крупными и все более прибыльными подразделениями в России, несмотря на публичные обещания свернуть деятельность. Общее количество сотрудников пяти банков Евросоюза в РФ сократилось лишь на 3% с момента вторжения, а прибыли выросли примерно втрое благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои наличные средства, застрявшие в стране, пишет Bloomberg.

Отмечается, что медленные темпы заставили Европейский центральный банк надавить на тех, кто отстает, чтобы ускорить их отъезд. Одна из причин беспокойства заключается в том, что дальнейшее присутствие в России рискует подвергнуть банки американским санкциям и крупным штрафам. Надзорный орган попросил все банки с крупным бизнесом в России "ускорить свои усилия по снижению рисков, разработав четкую дорожную карту сокращения и выхода с рынка", – заявила министрам финансов еврозоны Клаудия Бух, главный надзиратель ЕЦБ.

Западные санкции в сочетании с местными правилами и карательными налогами на продажи затрудняют банкам вывод денег из РФ. Дочерние компании иностранных банков в России, конечно, должны придерживаться местных правил, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию. Они сталкиваются с риском мести: Кремль иногда арестовывает активы компаний или частных лиц из стран, которые он считает недружественными.

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По словам журналистов, единственным крупным банком ЕС, который осуществил полный разрыв, является французский Société Générale SA, который продает свою крупнейшую российскую дочернюю компанию. После продажи двух меньших подразделений Société Générale сократил численность своего персонала в России более чем на 99%.

"Deutsche Bank AG резко сократил своих сотрудников в России, в основном из-за закрытия ІТ-центра, но в то же время в прошлом году он также получил там более высокие прибыли, чем в 2021 году, до вторжения. Это довольно типично для банков, которые все еще имеют деньги в России, учитывая трудности, с которыми сталкиваются европейцы при возвращении денег домой, и двузначные процентные ставки, которые российский центральный банк выплачивает по депозитам кредиторов", – говорится в статье.

В то же время прибыли дочернего банка австрийского Raiffeisen Bank International выросли более чем в три раза, а в Intesa – примерно в двадцать раз. Для некоторых банков "вклад в прибыли выше, чем до войны. Аналитик Bloomberg Intelligence Томаш Ноцель считает, что существует высокий риск непреднамеренного нарушения санкций.

Американские банки столкнулись с похожими проблемами. Citigroup Inc. прекратил почти все институциональные банковские услуги в России в начале прошлого года, хотя он все еще имеет 7 миллиардов долларов, связанных со страной. JPMorgan Chase & Co. заявляет, что по состоянию на март имел около 350 миллионов долларов, застрявших в России.

Венгерский OTP Bank является одним из немногих кредиторов ЕС, которые выводят деньги из страны. Группа заявляет, что полностью соблюдает санкции и хочет выйти с рынка, но российские регуляторы не дают возможности продать это подразделение по справедливой цене.

Итальянский UniCredit SpA работает в России через дочернюю компанию, в которой работает около 3100 сотрудников и более 50 отделений. Миланский банк заявляет, что зарезервировал более 800 миллионов евро на случай дефолта в России с 2022 года и сократил свой кредитный портфель на две трети. Гендиректор Андреа Орсель заявил в мае, что банк будет продолжать придерживаться санкций, но окончательный выход будет трудно осуществить.

Давление на банки, оставшиеся в РФ

Министерство финансов США предупредило в письменной форме австрийский Raiffeisen Bank International (RBI), что его доступ к финансовой системе США может быть ограничен из-за деловых отношений с РФ.

Ранее УНИАН писал, что Европейский центральный банк готовится приказать итальянскому UniCredit сократить бизнес в России, поскольку регулятор оказывает давление с целью прекратить европейские финансовые связи с Москвой.

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