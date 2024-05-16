Одними из наиболее популярных моделей в стране являются Volkswagen ID.4, Nissan LEAF и Tesla Model 3.

В прошлом месяце автопарк Украины пополнился более 4,2 тыс авто на электрической тяге. Наибольший спрос на них имел место в нескольких украинских областях и в городе Киеве. Об этом сообщает портал "Укравтопром".

Наибольшие показатели по регистрациям электрических авто продемонстрировали:

Львовская область – 595 ед. (93% подержанных);

Город Киев – 514 ед. (65% подержанных);

Днепропетровская область – 337 ед. (76% б/у);

Киевская область – 292 ед. (72% подержанных);

Винницкая область – 251 ед. (88% б/у).

Во всех этих случаях наиболее популярной моделью среди новых авто был Volkswagen ID.4 – электромобиль от компании Volkswagen, который базируется на платформе Volkswagen Group MEB.

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Если говорить о подержанных авто, ввезенных из-за рубежа, то на Львовщине и в Винницкой области наибольшей популярностью пользовался Nissan LEAF. На Днепропетровщине и Киевщине первое место заняла Tesla Model Y, а в Киеве наибольшим спросом пользовалась Tesla Model 3.

Новости украинского авторынка – что стоит знать

Ранее эксперты рассказали, где в нашей стране чаще всего покупали новые легковушки. Наиболее высокие показатели в апреле продемонстрировали город Киев и Киевская, Днепропетровская, Львовская и Одесская области. Всего на эти региональные рынки пришлось более 60% продаж новых легковых авто.

Также специалисты подсчитали, что из новых легковушек, которые пополнили автопарк страны в апреле, почти 70% авто было реализовано частным клиентам, в то время как юрлица приобрели чуть более 30% из этого количества.

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