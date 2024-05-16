По словам Юрия Федоренко, противник будет усиливать ударно-штурмовые действия.

В ВСУ ожидают, что в Харьковской области противник будет усиливать ударно-штурмовые действия, подтягивать резервы и перегруппировываться. Об этом в эфире "Эспрессо" сказал командир Батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, у врага есть небольшой "люфт" по времени - полтора месяца, когда Силы обороны получат максимальное количество средств в рамках общевойсковой помощи.

"Тогда на большинстве отрезках мы сможем лишить врага (возможности - УНИАН) совершать ударно-штурмовые действия. Именно поэтому ближайшие полтора месяца противник будет достаточно активно проводить ударно-штурмовые действия в Харьковской области", - отметил военный. Видео дня

Он подчеркнул, что это нужно понимать, в частности харьковчанам, которые проживают в городе.

"Нужно прислушиваться к сиренам, быть максимально внимательными и осторожными, избегать мест скопления людей и все-таки стараться заботиться о себе, с точки зрения плана безопасности. Все привыкли уже к войне, привыкли к прилетам, но к укрытию нужно направляться всегда", - призвал Федоренко.

Он также считает, что россияне намерены полностью уничтожить украинскую государственность. При этом у врага есть поэтапность оккупации украинских территорий. При этом приоритетными областями для врага остаются Донецкая и Луганская.

"Чтобы противнику, по его мнению, максимально активно двигаться по Донецкой и Луганской областям, нужно было определенное количество сил и средств, которые принимали участие в боевых действиях на этих направлениях, оттянуть в другое место. Информационная пропаганда в Российской Федерации это поддерживает, мол Харьков - очень важный город. Поэтому они начали переходить государственную границу и штурмовать позиции именно в Харьковской области. Для нас это также чрезвычайно важный стратегический город. Поэтому так или иначе, Силы обороны будут задействовать там резервы", - говорит комбат 92-й ОМБр.

В то же время военный прогнозирует, что враг не будет иметь значительных тактических успехов на поле боя.

"К встрече противника готовились. Это касается инженерно-фортификационных сооружений и количества сил и средств, которые задействованы для обороны Харьковской области. Также из-за международной военной помощи мы будем иметь возможности бить основные средства противника более тщательно. А это авиация, которая применяет управляемые авиабомбы, различные пусковые установки, которые обстреливают как город Харьков, так и прифронтовую, фронтовую территорию. Поэтому будет сложно, но мы точно выстоим", - заверил Федоренко.

Ситуация на Харьковщине - последние новости

На Харьковщине Силы обороны частично стабилизировали ситуацию. Об этом в вечернем обращении к украинцам сказал президент Владимир Зеленский.

Он отметил, что ВСУ уничтожают всеми средствами российских оккупантов, которые вторглись на север Харьковщины.

Ранее в Генштабе заявили о новых столкновениях в районе Волчанска. Так, Силы обороны частично вытеснили вражеские силы из населенного пункта, сейчас продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.

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