Россия за сутки потеряла 1,5 тысячи солдат: Генштаб поделился успехами ВСУ

Украинские войска уничтожили 19 танков, 30 ББМ и 27 артсистем.

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки обезвредили еще 1520 российских военных.

Как сообщает Генштаб, по состоянию на утро 16 мая потери России выросли до 488 460 человек. Также противник потерял много техники и вооружения:

танков - 7529 (+19);

боевых бронированных машин - 14538 (+30);

артиллерийских систем - 12565 (+27);

РСЗВ - 1070 (+0);

средства ПВО - 798 (+0);

самолетов - 351 (+0);

вертолетов - 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 10028 (+13);

крылатые ракеты - 2200 (+1);

корабли /катера - 26 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 17048 (+93);

специальная техника - 2062 (+1).

Война в Украине - последние новости

Как пишет The Hill, наступление россиян на севере Харьковской области создало одну из самых значительных проблем с начала войны для украинских войск, которые испытывают нехватку боеприпасов и истощены из-за боев на огромной линии фронта.

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Как пояснили в ISW, правитель РФ Владимир Путин считает, что может продолжать войну в Украине, ориентируясь на успехи своих войск в течение последних месяцев на востоке Украины.

"Но этот расчет фундаментально неправильно оценивает тактические возможности, которые получат украинские войска, когда американская помощь по безопасности начнет поступать на фронт в значительных объемах", - отметили в ISW.

По мнению аналитиков, российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области. Это делается для создания "буферной зоны".

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