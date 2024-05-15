По словам Свитана, врагу не хватает имеющихся сейчас сил для прорыва второй линии обороны ВСУ.

Уже несколько дней продолжается российское наступление на Харьковщине. Враг пытается захватить, в частности, Волчанск, где уже были замечены российские танки.

РФ пытается пройти в город, вдоль железнодорожной дороги Волчанск – Великий Бурлук – Купянск и выйти в тыл Купянской группировки ВСУ. Но, как отметил в эфире "24 канала" военный эксперт, летчик инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, оккупанты "завязли в Волчанске".

"Сейчас продолжается уничтожение города. ФАБами они пытались его практически в ноль раскатать – не удалось. Все-таки там есть наше ПВО, и россияне не так свободно чувствуют себя, как бы им хотелось", – добавил он.

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Сообщалось, что россияне начали применять в наступлении на Волчанск танки – техника уже зашла в город. Отмечается, что с одного выстрела танк способен разрушить дом. Есть вероятность, что танками враг хочет уничтожить город под ноль. Хотя, по мнению Свитана, решить вопрос с этой техникой помогут беспилотники.

"Основная задача – связать наши войска. Они здесь ее выполняют. Но дальше второй линии обороны они не продвинулись. Они уперлись и на некоторых позициях даже перестали атаковать. То есть, идет переформатирование, понимание процессов – как дальше им действовать", – объясняет военный эксперт.

По словам Свитана, врагу не хватает имеющихся сейчас сил для прорыва второй линии обороны ВСУ. Из-за этого россияне будут либо отходить, либо подтягивать ресурс. Если они пойдут вторым путем, резервы придется перебрасывать с Восточного направления.

Наступление РФ на Харьковщине: последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что на севере Харьковской области Силы обороны Украины частично стабилизировали ситуацию. По его словам, оккупанта, который зашел на Харьковщину, всеми средствами уничтожают.

Аналитики Института изучения войны же говорят, что темпы наступления россиян на севере Харьковщины "похоже, замедлились за последние 24 часа". Несколько украинских военных сообщили вчера, что, по их мнению, ситуация в Харьковской области медленно стабилизируется.

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