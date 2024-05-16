Вчера "Искандером" оккупанты ударили по Николаеву.

На сегодня наибольшей угрозой остается применение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов такие как "Искандер" или береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Об этом сказал спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

По его словам, с ними сложнее, потому что это мобильные платформы и их можно быстро переместить.

"Однако днем они редко прибегают к подобной тактике. Хотя как раз вчера по Николаеву они били "Искандером", в результате чего у нас 6 гражданских пострадавших".

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Он отметил, что всегда надо быть готовыми к возможности масштабного обстрела Россией территории Украины. "Всегда надо считать, что они в готовности к нанесению, но есть нюансы. Чтобы применить морские носители крылатых ракет их надо вывести в море", - сказал Плетенчук.

По его словам, враг не хочет рисковать и дальше кораблями, которые могут быть уничтожены, поэтому использует подводные лодки, но и их заметно, когда они выходят в море. При этом напомнил о потере Россией судна "Коммуна, который, по сути, единственный эти лодки и обслуживал. "Перспектива здесь у них не очень приятная, потому что это напрямую было связано с их боеготовностью", - добавил Плетенчук.

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что вчера, 15 мая, около 11:35 город подвергся ракетной атаке. "В результате попадания в объект гражданской инфраструктуры произошел пожар, который оперативно ликвидировали сотрудники ГСЧС. Также взрывной волной повреждены окна, крыша и фасад многоэтажного дома, магазина, автосалонов и частные автомобили. Ранения получили шесть человек - медицинская помощь оказана амбулаторно", - сообщил он.

Удар по Украине 15 мая - детали

Как сообщал УНИАН, вчера, 15 мая, оккупанты ударили по четырем областным центрам: Днепру, Николаеву, Херсону и Харькову.

В частности, враг атаковал Днепр. Повреждена инфраструктура, были погибшие и раненые.

По данным Херсонской ОГА, 15 мая российские террористы атаковали Херсон из авиации - попадание произошло по Центральному району города. Повреждены жилые дома и образовательное учреждение. Было много пострадавших.

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