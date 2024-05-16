Отметим, что в ночь на 15 мая в Крыму гремели взрывы. Они локализовались как раз в районе аэропорта "Бельбек".

Во временно оккупированном Крыму поврежден главный артиллерийский склад военного аэродрома "Бельбек". Об этом вечером 15 мая сообщило движение "АТЕШ".

"Агенты "АТЕШ" из состава военных аэродрома "Бельбек" сообщают о точном попадании и многочасовой последующей детонации главного склада ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 80189)", – сказано в сообщении.

Отмечается, что на том складе хранилось большинство ракет для самолетов Су-27, Су-30 и МиГ-31, которые терроризируют украинские города.

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"Также зафиксированы значительные повреждения инфраструктуры аэродрома в результате вторичной детонации", – добавили в движении.

Отметим, что в ночь на 15 мая в Крыму гремели взрывы. Они локализовались как раз в районе аэропорта "Бельбек".

Атаки по Крыму: аэродром "Бельбек"

Ночью 15 мая в районе военного аэродрома "Бельбек" в оккупированном Крыму гремели взрывы.

Аналитики Defence Express отметили, что на этой авиабазе находилось немало российских самолетов. На опубликованных ранее снимках можно было рассмотреть в общей сложности (без учета вероятных машин в укрытиях) 24 самолета и шесть вертолетов. Из них 10 Су27/30, 4 МиГ-31, 6 МиГ-29, 3 Л-39, 4 Ми-8, 2 Ко27/29, 1 Су-25. Эксперты предположили, что во время атаки ATACMS могли попасть прежде всего в МиГ-31.

Авиационный эксперт Богдан Долинце также отметил, что под удар могли попасть самолеты с аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал".

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