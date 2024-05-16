Администраторам ЦПАУ не предоставили доступ к соответствующим системам.

Часть ответственности за обновление данных военнообязанных ляжет на Центры предоставления административных услуг. Впрочем, закон о мобилизации в ближайшее время вступит в силу, а правительство до сих пор не предоставило ЦПАУ доступ к необходимым системам.

Об этом в комментарии LIGA.net сообщил собеседник в одной из местных администраций Харьковской области.

"Нет даже технической возможности участвовать в процессе", - заявил представитель местной власти. Видео дня

В то же время во Львовской ОГА ответили, что пока ни один администратор ЦПАУ не получил доступа к соответствующей системе, в которой надо будет делать эти уточнения. Не состоялось никаких обучений работников.

В ОГА надеются на принятие нужных нормативно-правовых документов до 17 мая. И к тому же времени ожидают предоставления доступа к системе и проведения обучения для администраторов.

Депутат комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз заявила, что вовремя разработать подзаконные документы должен был не парламент, а правительство.

"Оно же несет прямую ответственность за организацию механизмов обновления персональных данных гражданами в течение 60 дней как через ЦПАУ, так и через электронный кабинет", - подчеркнула Фриз.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации, который должен изменить подход к войне во всей Украине. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин ранее отметил, что со вступлением этого документа в силу "спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец".

Согласно новому закону, всем военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, нужно в течение двух месяцев обновить свои данные в ТЦК и СП. За нарушение правил воинского учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривен.

Также 4 мая, в Украине вступили в действие нормы, которые меняют положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, отменяется статус "ограниченно годный", останутся только две категории - "годный" и "непригодный". В Минобороны отмечали, что фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

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