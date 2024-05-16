Так как этот статус отменяется, не важно, получил его человек до 24 февраля 2022 года или после.

18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Согласно его нормам, в течение 60 суток все военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны прийти и обновить свои данные в ТЦК и СП.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин объяснил алгоритм действий по сверке данных в ТЦК и СП для граждан, имеющих статус "ограниченно годный". В частности, в эфире телемарафона он рассказал, сколько времени они имеют для их обновления.

"Нормы закона таковы, что в течение 60 суток все военнообязанные, начиная с 18 мая, должны прийти и уточнить свои данные. Если говорить об "ограниченно годных", то можно это сделать и после того, как человек пройдет военно-врачебную комиссию, получив направление в ТЦК и СП. Уже будет ясно, он годен или непригоден, потому что "ограниченно годен", этот статус как таковой отменяется", – акцентировал он.

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Поэтому не важно, получил человек статус "ограниченно годный" до 24 февраля 2022 года или после. Все равно нужно пройти сверку данных.

"Именно так говорит закон. Это можно будет сделать через электронный кабинет, мобильное приложение, которое должно заработать 18 мая или через ЦПАУ, или ТЦК СП", – подчеркнул Лазуткин.

На уточняющий вопрос о том, есть ли механизм, по которому военнообязанный гражданин, пришедший уточнить данные, может сразу на месте получить повестку, представитель Минобороны отметил, что сначала человека отправят на военно-врачебную комиссию.

"Если говорить об "ограниченно годных", то это все регулируется приказом 402, который прописывает все диагнозы, все болезни. Скорее всего, человека отправят на ВВК, где он пройдет всестороннее обследование, потому что надо будет сделать заключение. И в соответствии уже с новыми нормами будет присвоен ему новый статус", – добавил Лазуткин.

Мобилизация в Украине: это стоит знать

18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации, который должен изменить подход к войне во всей Украине. Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин ранее отметил, что со вступлением этого документа в силу "спокойной жизни", которой жила часть украинцев, "приходит конец".

Согласно новому закону, всем военнообязанным гражданам Украины в возрасте от 18 до 60 лет, нужно в течение двух месяцев обновить свои данные в ТЦК и СП. За нарушение правил воинского учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривень.

Также 4 мая, в Украине вступили в действие нормы, которые меняют положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. В частности, отменяется статус "ограниченно годный", останутся только две категории – "годный" и "непригодный". В Минобороны отмечали, что фактически отменена индивидуальная оценка пригодности.

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