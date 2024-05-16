Пока неизвестно, что именно войдет в новый пакет.

Соединенные Штаты Америки готовят к отправке новую партию оружия и военной техники для Вооруженных сил Украины.

"Мы также работаем над очередным пакетом безотлагательно необходимой помощи Украине", - заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она не уточняла, что именно войдет в новый пакет. В то же время, по словам Карин, США пытаются оказать помощь украинским защитникам в Харьковской области, поскольку там "украинские силы ведут ожесточенные бои".

Видео дня

Как добавила пресс-секретарь Белого дома, оккупационные войска начали попытку наступления в Харьковской области и могут вскоре активизировать темпы наступательных операций там. По ее мнению, страна-агрессор делает это для того, чтобы создать "неглубокую буферную зону вдоль украинской границы".

"И мы тесно координировали действия с Украиной, чтобы помочь ей подготовиться", - подытожила Жан-Пьер.

Война в Украине - помощь США

На днях советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в ближайшее время Соединенные Штаты Америки объявят о предоставлении нового пакета военной помощи Украине.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен объявил, что США выделяют 2 миллиарда долларов на внешнее военное финансирование Украины.

По его словам, военная поддержка из первого пакета новой дополнительной помощи общим объемом в 60 млрд долларов уже на пути в Украину. Также, Блинкен заверил, кое-что в Украину уже доставили.

Bloomberg писал, что США рассматривают возможность предоставления Украине батареи Patriot с радарами.

Вас также могут заинтересовать новости: