Россия пытается захватить территории пока есть незначительное окно в получении военной помощи от союзников.

Наступление россиян на севере Харьковской области создало одну из самых значительных проблем с начала войны для украинских войск, которые испытывают нехватку боеприпасов и истощены из-за боев на огромной линии фронта.

Как пишет The Hill, хотя оккупанты не имеют сил, чтобы захватить значительные территории на этом участке, вражеские войска относительно легко продвинулись вперед и заставили Украину развернуть резервные части. Это могло поставить под угрозу украинские позиции в других местах фронта.

Профессор политологии Бранислав Сланчев, изучающий войну в Университете Калифорнии в Сан-Диего, сказал, что Россия пытается захватить территории пока есть незначительное окно в получении военной помощи от союзников.

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"Мы видим самую слабую Украину. Россияне используют [это окно] и штурмуют как сумасшедшие, потому что они знают, что к середине или концу лета ситуация стабилизируется... Украинцы сейчас в беде, и следующие несколько месяцев будут очень критическими", - подчеркнул эксперт.

Россия продвигается вперед с помощью бронетехники, артиллерийского огня, планирующих бомб и высокоточных боеприпасов, от которых Украине трудно защищаться, особенно в условиях недостатка противовоздушной обороны. Враг захватил несколько сел и приблизился к оккупации Волчанска, откуда Украина начала вывозить тысячи мирных жителей.

По словам российских милблогеров, оккупанты уже зашла в северную часть Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. Минобороны РФ утверждает, что оккупационные силы заняли города вблизи Волчанска, в частности Бугруватку.

Наступление в Харькове выявило определенное разочарование политикой США. Украинские чиновники настаивали на усилении противовоздушной обороны, чтобы защитить охваченные боевыми действиями регионы, такие как Харьков. Они также хотят, чтобы Вашингтон разрешил использовать американское оружие для ударов по России, включая Белгородскую область вблизи Харькова, но Белый дом категорически отказал.

Майкл Бонерт из корпорации Rand, которая специализируется на оборонных технологиях, выразил обеспокоенность и по количеству людей в рядах ВСУ. В то же время он сказал, что продвижение России объясняется именно нехваткой боеприпасов и ресурсов в Украине, которые были истощены из-за месячной задержки новой военной помощи США.

"Они просто не получают необходимых боеприпасов. Украина все еще находится на том этапе войны, когда не хватает боеприпасов и снаряжения", - подчеркнул эксперт.

Тем не менее, живая сила остается проблемой. Украина воздержалась от объявления мобилизации примерно 500 000 военных, поскольку это предложение является непопулярным. Народный депутат Александра Устинова объяснила, что моральное состояние в Украине низкое частично из-за вопроса о поддержке США. Как она отметила, россияне распространяют утверждение, что украинских военных просто "отправят умирать", поскольку нет боеприпасов.

Сейчас Россия давит на Украину на нескольких фронтах, включая юго-восточную Запорожскую область, где Украина достигла небольших успехов в контрнаступлении 2023 года.

Российские войска также постепенно продвигаются в восточной части Донецкой области после того, как в феврале заняли Авдеевку, медленно продвигаясь к Краматорску и Славянску. Кроме того, захватчики штурмуют Часов Яр - ключевой город, который даст российским войскам высоту для артиллерийского огня. Открывая еще один фронт в Харькове, Россия ставит под угрозу способность Украины защищать несколько фронтов одновременно.

Аналитики считают, что Россия с такими темпами наступления может продолжать давление еще несколько месяцев. Чем больше территории Украина теряет, тем больше беспокойства это вызывает, поскольку Москва может окопаться и закрепиться. Тем не менее, страна-агрессор собрала лишь около 30 000 военных для наступления на Харьков, чего недостаточно для взятия любых крупных городов.

В связи с этим, действия врага в Харьковской области могут указывать на стратегию Кремля создать буферную зону между Россией и Украиной, чтобы защитить приграничные регионы России от атак украинских беспилотников. Хотя взять Харьков трудно, РФ может окружить город и оказывать огромное давление.

Война в Украине - наступление в Харьковской области

Темпы российского наступления на севере Харьковской области продолжают снижаться, но правитель РФ Владимир Путин преуменьшил угрозу украинских контрнаступлений по всей линии фронта и утверждает, что захватчики продолжат оккупацию территорий Украины. В ISW отметили, что крайне важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели возможность проводить широкомасштабные контрнаступательные операции.

В ВСУ ожидают, что в Харьковской области противник будет усиливать ударно-штурмовые действия, подтягивать резервы и перегруппировываться.

Командир Батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко сказал, что у врага есть небольшой "люфт" по времени - полтора месяца, когда Силы обороны получат максимальное количество средств в рамках общевойсковой помощи.

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