На фоне наступательных действий противника на Харьковщине в Луганской области уменьшилась интенсивность боевых действий, поделился председатель Северодонецкой районной военной администрации.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и РФ усиливает свои оккупационные войска на Харьковском направлении.

Чувствуется, что противники в Харьковской области несут значительные потери, поскольку они вынуждены оттягивать свои резервы с севера Луганской области, рассказал глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире канала "Эспрессо".

"Техника идет обратно в РФ, вывозят личный состав. И это связано с усилением направления на Харьковщине. Это подтверждает то, что россияне там несут значительные потери", - сказал чиновник. Он добавил, что на фоне наступления россиян на Харьковщине в Луганской области уменьшилась интенсивность боевых действий.

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Наступление России в Харьковской области - сегодня об этом стоит знать

Российские захватчики недавно начали активные наступательные действия на территории Харьковщины и захватили ряд населенных пунктов. Украинские воины дают противнику достойный отпор. Россия уже понесла колоссальные потери на украинской территории. Общие потери РФ на 16 мая 2024 года составляют примерно 488 460 оккупантов.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что захватчики изначально планировали осуществлять наступление не только в Харьковской области, а и в Сумской, но их планы были сорваны.

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