Даже самые упрямые жители признали, что уже давно пора выезжать.

Украина продолжает проводить эвакуацию жителей ряда населенных пунктов Харьковской области, где недавно РФ начала новое наступление. Одним из таких городов является Волчанск.

"Куда бы мы ни посмотрели, город горел. Через каждые сто метров находился разрушенный дом, каждые несколько секунд раздавался звук разрывающегося снаряда. В воздухе витал едкий запах дыма. Звуки России, методично стирающей Вовчанск с карты, прерывались лишь звуком ответного минометного огня, грохотом гравия под несущейся впереди полицейской машиной и криками о помощи немногих оставшихся в городе жителей. Это эпицентр нового наступления на Украину с севера", – описывает происходящее The Times.

На выходных украинские волонтеры вместе с полицией эвакуировали сотни мирных жителей из города. Двое добровольцев пропали без вести и, предположительно, погибли. Теперь львиную долю работы выполняет полиция. Для многих из жителей города, довоенное население которого было около 18 тысяч человек, это уже второй раз, когда они спасаются от российских войск.

Видео дня

Только полиция уже эвакуировала более 1500 человек. По состоянию на утро среды почти 8000 человек были вынуждены покинуть свои дома в приграничных районах после активизации войск РФ в пятницу, 10 мая. Даже самые упрямые жители признали, что уже давно пора выезжать.

"Моя внучка говорила мне собираться, но я не хотела уходить. А теперь уже слишком поздно. У меня сдают нервы, они атакуют нас так сильно, что дом трясется. Вчера сгорел дом моей соседки. Она эвакуировалась два дня назад и пока ничего не знает, потому что здесь нет связи", – сказала 79-летняя Валентина, сжимая в руках только сумочку.

Один из местных жителей – 22-летний полицейский Виталий, который уже пережил оккупацию ранее – отметил, что с 2015 года город развивался. Жизнь в нем расцветала, открылось много местных предприятий.

"Но теперь пришли эти ублюдки и все разрушили. Здесь все ровняют з землей. И я очень расстроен этим", – сказал он.

Несмотря на трудности, на правом фланге Волчанска штурмовая группа бойцов из батальона "Арес" Украинской добровольческой армии остановила россиян и теперь перегруппировывается для оказания помощи в самом городе. Вместе с другими подразделениями они были переброшены в Харьковскую область для удержания линии фронта.

"Можно сказать, что со вчерашнего дня мы остановили их на нашем направлении. Я не могу сказать, что они потеряли все свои силы, но мы остановили их атаки. Может быть, они просто собирают силы, а может быть, накапливают их. Конечно, их артиллерия работает. Артиллерия будет работать еще долго. Все произошло очень быстро. Мы построили блиндажи и установили минометы примерно за три дня. Почему эти позиции не были построены раньше? Они говорили, что трудно создать сильные оборонительные линии, потому что это близко к границе. У меня есть свое мнение на этот счет", – рассказал замкомандира батальона Степан.

Ситуация в Волчанске: последние новости

Вечером 15 мая полицейский офицер Волчанской территориальной громады Чугуевского района Харьковской области Игорь Харченко рассказал, что российские танки заехали в Волчанск и бьют по городу. По его словам, на северных окраинах города продолжались стрелковые бои.

В сводке по ситуации на фронте по состоянию на 23:00 15 мая Генштаб ВСУ отметил, что на Харьковском направлении с начала суток подразделения украиснких войск успешно отразили четыре атаки противника на направлениях Пильная – Липцы, Лукянцы – Слобожанское, Пильная – Слобожанское, Муром – Старица.

По состоянию на тот момент бои продолжались на направлениях Глубокое – Липцы, Лукьянцы – Слобожанское, Пыльная – Слобожанское, Муром – Старица, Плетеновка – Волчанск. Украинские войска продолжали выполнять оборонные и стабилизационные мероприятия в Волчанске.

Вас также могут заинтересовать новости: