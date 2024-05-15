В этом вам поможет здоровое питание.

Исследователи неоднократно доказывали, что здоровый образ жизни, включая правильное питание, может добавить годы жизни для человека, даже если он по генетике склонен к болезням, которые ее сокращают. Эндокринолог и основательница нью-йоркского Центра точной медицины и здоровья Флоренс Комите для Business Insider дала советы, которые помогут продлить продолжительность жизни.

"Я не считаю, что любая группа продуктов является плохой, но высокообработанная пища и напитки с высоким содержанием сахара могут подорвать ваше здоровье", - отметила эндокринолог.

Придерживайтесь средиземноморской диеты

"Не зацикливайтесь на каких-то конкретных диетах. Средиземноморский способ питания, пожалуй, самый здоровый", - посоветовала Комите. Видео дня

Несмотря на свое название, средиземноморская диета - это, скорее всего, план питания с низким содержанием обработанных продуктов и красного мяса. Она в основном содержит фрукты, овощи, бобовые, оливковое масло и нежирные источники белка, среди которых рыба и курица. Также вы можете иногда наслаждаться бокалом красного вина.

Начинайте каждый прием пищи с источника белка

"Одним из маркеров старения, который мы можем остановить и повернуть вспять, является потеря мышц, которая начинается в возрасте 30 лет. Один из способов сделать это - употреблять достаточное количество белка", - советует эндокринолог.

По ее словам, если начинать каждый прием пищи с белка, то это помогает распределить его так, чтобы вы чувствовали себя сытыми в течение всего дня.

"Я говорю каждому пациенту начинать каждый прием пищи и каждый перекус с источника белка. Поэтому, если вы едите яблоко, попробуйте съесть горсть орехов или немного йогурта как источник белка вместе с ним. Или на завтрак съешьте что-то вроде яиц или сыра", - добавила Комите.

Ешьте сбалансированную пищу

Эксперт уверяет, что сбалансированное питание, которое содержит источник белка, клетчатки и здоровых жиров, помогает организму медленнее высвобождать глюкозу, избегая приступов сахарного диабета, которые, как правило, возникают после употребления сладкой пищи.

"Начиная с белка и употребляя достаточное количество здоровых волокон и жиров, вы чувствуете себя сытыми, и это запускает правильное высвобождение глюкозы и следующего за ним инсулина, поэтому вы не чувствуете слабость и нервозность вскоре после еды", - объяснила специалист.

Не следите за тем, что делают другие

Комите призвала не ориентироваться на то, как питаются ваши друзья, или на какие-либо модные диеты, потому что все имеют разные потребности и предпочтения.

"Для некоторых из нас это означает есть небольшими порциями каждые несколько часов. Для других это означает трехразовое питание. Для других это означает голодание в течение восьми или 12 часов на ночь, есть только между полуднем и восемью часами", - подчеркнула эндокринолог.

Она посоветовала делать то, что работает на вас и не заставлять себя заниматься любыми видами голодания, которые ваш организм не может переносить.

Секреты долголетия

Как писал УНИАН, 110-летняя американка японского происхождения Йошико Мива поделилась секретами долголетия. Известно, что она пережила испанский грипп, интернирование во время Второй мировой войны и потерю родных, однако всегда оставалась сильной.

Также сообщалось, что 103-летняя американка написала книгу о том, как дожить до 100 лет. К ним стоит прислушаться, ведь женщина всю жизнь работала врачом.

"Каждое мгновение - это возможность жить полной жизнью. Когда мы не живем текущим моментом, мы не пользуемся возможностью, которая появляется", - отметила она.

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