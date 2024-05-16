Украинские воины замедлили продвижение врагов, отметил эксперт.

Идет война в Украине, российские оккупанты нацелились на Харьковскую область, и главная цель РФ - "перетянуть украинские силы из других мест".

Противники "пытаются растянуть украинские силы по всему фронту", приводит слова военного аналитика Майкла Кларка Sky News. "Если россияне дойдут до села Липцы, то могут поставить Харьков под артиллерийский обстрел, потому что это в зоне действия обычной артиллерии", - отметил эксперт.

Кларк добавил, что село Волчанск может стать началом большего вражеского наступления, "которое может пойти на юг или, возможно, на восток, чтобы соединиться с другими силами". Аналитик добавил, что защитники Украины замедлили продвижение оккупантов, перенаправив свои лучшие подразделения с юга.

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"Части их лучших бригад были отправлены на север, чтобы остановить волну... россияне уже достигли того, чего хотели, а именно - оттянули часть лучших войск и техники, которые воюют в Часовом Яру (Донецкая область, - Ред.) на юге, что действительно имело значение для украинцев", - считает эксперт.

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Россияне недавно начали активно наступать в Харьковской области и смогли захватить ряд населенных пунктов. Сообщалось, что украинская сторона усилила оборону.

16 мая глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко говорил, что Россия усиливает свои оккупационные войска на Харьковском направлении, в частности, перебрасывает резервы с севера Луганщины.

Ранее военный обозреватель Денис Попович сказал, что оккупанты хотят захватить город Часов Яр, чтобы потом открыть себе путь к следующим населенным пунктам на востоке Украины.

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