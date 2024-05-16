Крайне важно, чтобы ВСУ имели возможность проводить широкомасштабные контрнаступательные операции.

Темпы российского наступления на севере Харьковской области продолжают снижаться, но правитель РФ Владимир Путин преуменьшил угрозу украинских контрнаступлений по всей линии фронта и утверждает, что захватчики продолжат оккупацию территорий Украины.

"Ограниченные российские наступательные операции на севере Харьковской области свидетельствуют о том, что Путин и российское военное командование могут оценивать риски, перспективы и сроки наступательных операций, исходя из предположения, что российские войска смогут продвинуться на любом участке фронта и закрепить любые достижения без необходимости учитывать украинские тактические контратаки или значительную украинскую контрнаступательную операцию в будущем", - указывается в отчете американского Института изучения войны.

Как объясняют аналитики, это предположение Путина, вероятно, сделано на основе нескольких месяцев постепенного наступления на востоке Украины.

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"Но этот расчет фундаментально неправильно оценивает тактические возможности, которые получат украинские войска, когда американская помощь по безопасности начнет поступать на фронт в значительных объемах", - отметили в ISW.

По словам экспертов крайне важно, чтобы Вооруженные силы Украины имели возможность проводить широкомасштабные контрнаступательные операции.

"Иначе Путин, вероятно, будет продолжать считать, что он может продолжать наступательные операции до бесконечности и вынуждать Украину к стратегической обороне, пока не достигнет победы", - подытожили в отчете американские аналитики.

Война в Украине - последние новости

Российские оккупационные войска будут пытаться затягивать войну, чтобы заставить Украину пойти на замораживание конфликта, сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Российские оккупанты в течение одной-двух недель будут масштабно атаковать украинские позиции на разных направлениях фронта. Такое мнение высказал военный эксперт полковник ВСУ Владислав Селезнев.

Аналитики ISW считают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области. Враг планирует создать так называемую "буферную зону", а не продвигаться вглубь региона.

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