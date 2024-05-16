Потепление в Украине ожидается уже к концу текущей недели.

В Украине ожидается потепление, однако погода будет неустойчивой. Ожидаются дожди и колебания атмосферного давления. Об этом на своей странице в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.

В частности, по ее данным, до конца недели теплее станет в Киеве.

"В дальнейшем в Украине станет теплее, однако погода будет неустойчивой", - предупреждает эксперт по погоде.

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По ее данным, нас ждут колебания атмосферного давления и периодические дожди, которые будут выпадать неравномерно.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

В Украину мчится мощное потепление, не исключены даже температурные аномалии. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

По ее данным, холодная воздушная масса, которая принесла к нам похолодание и заморозки, вскоре покинет Украину. И в дальнейшем ожидается повышение температуры.

Ожидается, что на рубеже мая-июня будет достаточно тепло, а средняя за сутки температура может быть на 1-2 градуса выше климатической нормы. По прогнозу, на западе Украины будет теплее всего, возможны температурные аномалии.

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