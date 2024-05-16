На определенных участках фронта на севере Харьковщины продвижение врага остановлено.

Подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки Волчанска, не давая возможности оккупантам закрепиться.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона сказал, что на Харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной, она динамично меняется.

"Силам обороны удалось частично стабилизировать ситуацию. Оккупантов, которые зашли на Харьковщину, мы уничтожаем всеми средствами. Продвижение врага в определенных участках и в определенных населенных пунктах остановлено. Однако противник все же пытается обеспечить себе благоприятные условия для дальнейшего продвижения, чтобы занять более выгодные позиции на местности", - сообщил Волошин.

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По его словам, Силы обороны продолжают сосредотачивать основные усилия, чтобы не допустить вражеского продвижения в глубину нашей обороны. Также делают все для того, чтобы сорвать выполнение противником задач по установлению полного контроля над северной частью Харьковской области.

Он добавил, что украинские подразделения с помощью средств разведки, БПЛА осуществляют выявление отдельных групп противника, места развертывания его артсредств и наносят огневое поражение с целью не допустить накопления врагом сил и средств в северной части города Волчанск.

"Подразделения Сил обороны проводят прочесывание городской застройки", - сказал он. При этом добавил, что все делается для того, чтобы не дать оккупантам закрепиться на тех или иных направлениях в северной части Харьковской области.

По его словам, враг находится под простым огневым контролем артиллерии, подразделений БПЛА.

Волошин отмечает, что на севере Харьковщины российские оккупанты открыли новый фронт, чтобы оттянуть украинские силы и средства с других направлений.

Ситуация в Харьковской области - последние данные

Как сообщал УНИАН, аналитики ISW считают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области. Враг планирует создать так называемую "буферную зону", а не продвигаться вглубь региона.

Как сообщает ISW, темпы российского наступления продолжают снижаться после того, как оккупанты захватили районы, которые, по словам украинских официальных лиц, были менее защищенными.

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