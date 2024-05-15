Планируется перемещение российского военного контингента и техники железнодорожным транспортом.

Россияне, вероятно, снова планируют переброску своей военной техники в Беларусь. К приему эшелонов уже готовится "Белорусская железная дорога". Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Согласно сообщению, на "Белорусской железной дороге" выявлены "косвенные, тщательно скрытые признаки подготовки к реализации мероприятий по осуществлению военных перевозок между РФ и РБ".

"В рамках этих перевозок планируется перемещение российского военного контингента и техники железнодорожным транспортом на территорию Беларуси, а также в обратном направлении", - говорится в сообщении. Видео дня

Также отмечается, что кроме основных целей планируемых военных перевозок прорабатывается также вероятность ротационного движения военных эшелонов с оккупированных РФ территорий Украины в Беларусь и обратно.

Российское оружие в Беларуси - последние новости

Журналисты узнали, где Беларусь могла разместить российское ядерное оружие. По данным The New York Times, объект расположен чуть менее чем в 200 километрах к северу от украинской границы на военном складе рядом с городом Осиповичи.

Как отметил Ханс Кристенсен из Федерации американских ученых, ядерные разработки в Беларуси "похоже, призваны нервировать самые восточные страны-члены НАТО, но не дадут России нового значительного военного преимущества в регионе".

Ранее УНИАН сообщал, что в Беларуси объявили о внезапной проверке подразделений, способных применять нестратегическое ядерное оружие. К проверке привлекли эскадрилью штурмовиков Су-25 116-й штурмовой авиационной базы, а также 587-й отдельный ракетный дивизион 465-й ракетной бригады, вооруженный ОТРК "Искандер-М".

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