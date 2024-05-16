Нетипичное для мая похолодание уже повлияло на ситуацию с отключением света.

По состоянию на середину мая в Украине существует проблема с производством электроэнергии, и из поврежденных 5500 МВт смогут восстановить чуть меньше половины. Об этом в эфире "Киев24" рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

"Сейчас ситуация осложнена тем, что нет производства электроэнергии. То есть, и тепловые электростанции, и тепловые электроцентрали – да, их будут восстанавливать по плану. Из тех фактически 5500 МВт, которые повреждены – это те блоки, которые принимали активное участие в работе энергосистемы – восстановят примерно 2500 МВт, то есть даже меньше 50%", – сказал эксперт.

Корольчук отметил, что восстановление зависит от возможности найти и привезти оборудование. Также эксперт подчеркнул, что нынешнее нетипичное майское похолодание, которое уже вызвало отключение электричества, показывает, как будет выглядеть ситуация зимой.

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"Буквально день-два-три похолодания – не аномальное, но нестандартное для мая, и вы видите, насколько существенно оно повлияло. Почему? Потому что люди используют больше приборов для обогрева, растет потребление", – пояснил эксперт.

Ситуация с отключением электроэнергии

Вчера, 15 мая, с 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины. Также сообщалось, что в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – графики почасовых отключений.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, импорт электроэнергии не способен пока полностью покрыть потребности Украины, но может значительно смягчить ситуацию. По его словам, пока сложно спрогнозировать ситуацию в летние месяцы пикового потребления электроэнергии на фоне жары. Все будет зависеть от поведения потребителей, ситуации с импортом, темпов ремонтов и новых возможных атак РФ.

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