Он находится в операционной.

У премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения на его жизнь открылось кровоизлияние в брюшной полости, он находится в операционной.

Об этом сообщает Standard, ссылаясь на осведомленный источник. СМИ пишет:

"Стрелок попал Роберту Фицо одним выстрелом в живот, еще один выстрел прошел через живот в тазобедренную кость и один выстрел попал в плечо. У премьер-министра кровотечение в брюшной полости". Видео дня

Кто стрелял в Фицо - что пишут СМИ

Отметим, что в покушении на Роберта Фицо подозревается 71-летний словак. СМИ утверждают: возможно, речь идет об известном писателе, авторе нескольких сборников стихов Юрае Чинтуле (словацкие СМИ пишут о нем как о "J.C."). Но официального подтверждения об этом пока что нет.

СМИ успели пообщаться с сыном подозреваемого о том, ненавидел ли Чинтула Фицо, и не знала ли семья о планах на его покушение. Тот ответил: "Я совершенно не имел представления о том, что задумал отец, что он планировал, почему это произошло".

Отмечалось, что Юрай Чинтула - активист либеральной партии "Прогрессивная Словакия". Как уточнил его сын, на последних выборах Чинтула не голосовал за Фицо.

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