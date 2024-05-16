Лазуткин отметил, что решение об ограничении принимает суд.

С 18 мая в Украине вступает в силу обновленный закон о мобилизации. Спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона объяснил, в каком случае военнообязанного гражданина могут ограничить в праве управления авто.

"В законе есть четко прописанная схема. Человеку, который уклоняется в течение 5 дней с момента, когда человек должен явиться в ТЦК и СП по повестке, направляется требование по выполнению обязанности военнообязанного. После этого, если человек в течение 10 дней игнорирует и его, добровольно не приходит, не обновляет, не уточняет свои данные в ТЦК и СП, идет обращение в суд. А суд уже принимает решение об ограничении управления транспортным средством", – акцентировал Лазуткин.

Представитель Минобороны добавил: чтобы не пугать людей, надо отметить, что это – временное ограничение.

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"Если человек обновляет свои данные, уточняет их, то соответственно это ограничение отменяется", – подчеркнул он.

Что касается военно-транспортной обязанности, то на нужды ВСУ изымают спецтехнику, поэтому гражданам не стоит бояться, что заберут транспорт личного управления, отметил Лазуткин.

"Кстати, о транспортных средствах хочу отметить, что есть военно-транспортная обязанность. Многие испугались, что будут забирать машины. На самом деле – нет. Она давно уже действует, и это не новая норма. Как мы видим, привлекались некоторые машины, в основном это специальный транспорт у государственных учреждений. Но легковые автомобили, особенно массово, никто у людей не забирал. Опять же, для этого есть соответствующая норма, прежде всего это в первую очередь будет касаться спецтехники", – резюмировал представитель Минобороны.

Мобилизация в Украине: важные моменты

После 18 мая, когда в Украине вступит в силу обновленный закон о мобилизации, все военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 суток должны обновить свои данные в ТЦК. Согласно закону, за нарушение правил воинского учета в особый период предусматривается штраф от 17 тысяч до 25 500 гривень. При этом, штрафы могут накладываться несколько раз за различные виды нарушений.

Кроме того, военнообязанные, которые получили по несколько штрафов и не явились в ТЦК, могут быть привлечены к уголовной ответственности

Представитель Минобороны Дмитрий Лазуткин отмечал, что сейчас в Украине нет такой нормы, что повестка считается врученной из-за того, что ее бросили в почтовый ящик. Подчеркивается, что повестка считается врученной, если она передана лично гражданину под подпись.

В то же время военнообязанные, которых не нашли, и те, которые не будут иметь желания наведываться в ТЦК и СП, будут "стимулировать" другим способом. В частности, согласно новому закону, через суд их могут лишать права управления авто до тех пор, пока они не наведаются в военкомат.

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