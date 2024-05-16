По словам Мусиенко, решающим станет этап, когда Украина максимально приблизится к вступлению в НАТО.

Российские оккупационные войска будут пытаться затягивать войну, чтобы заставить Украину пойти на замораживание конфликта, сказал военный эксперт, директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телемарафона.

"Такие условия устраивают Россию. Тогда же встает вопрос: окей, высокой интенсивности конфликта нет, временно. Россия оккупирует какие-то территории в каких-то пределах...", – продолжил он.

По словам Мусиенко, решающим станет этап, когда Украина максимально приблизится к вступлению в НАТО.

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"Если такое состояние допустить даже теоретически до 2028-го года. Мы подходим к моменту вступления Украины в НАТО. Они (россияне, – ред.) же понимают, что встанет вопрос: Украину же надо принять всю, в пределах международно признанных границ... Поэтому они заинтересованы в том, чтобы вбрасывать сейчас эти варианты о замораживании конфликта", – считает эксперт.

Замораживание войны в Украине

Издание The New York Times со ссылкой на опрошенных на условиях анонимности западных официальный лиц пишет, что существует вероятность того, что Украина и РФ могут перейти к переговорному прекращению огня и заморозить войну по корейскому сценарию.

Отмечается, что в администрации президента США Джо Байдена растет понимание того, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими. Этот материал вышел на фоне нового наступления РФ на Харьковщине. Там также упоминается задержка в помощи со стороны США, ведь многомесячные дебаты в Вашингтоне относительно того, предоставлять ли Украине пакет вооружений и боеприпасов, создали пробел, которым явно воспользовалась Россия.

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