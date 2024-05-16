Есть несколько вариантов, как узнать, к какой группе отключений относится ваш адрес.

Из-за серьезных разрушений объектов энергетической инфраструктуры Украины в результате российских атак, во всех регионах с 00:00 и в течение суток 16 мая будут действовать графики почасовых отключений. В частности, свет будут выключать и в Киеве.

Отключение света в Киеве: важные моменты

В новом графике отключений электроэнергии есть несколько изменений. В YASNO объяснили, что предыдущий график имел следующие промежутки: 2-3-4, сейчас это 2-4-3 часа. Также в Киеве было 3 группы абонентов, теперь их 6.

"Благодаря этому отключение будет более прогнозируемым и точным, что сделает его максимально приближенным к четкому графику. Больше клиентов одновременно будут иметь свет", – объясняют на сайте компании.

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Как узнать, когда не будет света по вашему адресу

Есть несколько вариантов, как узнать, к какой группе отключений относится ваш адрес. К примеру, можно воспользоваться сервисом на сайте YASNO. Вам необходимо выполнить следующие шаги:

перейдите на сайт YASNO;

в правом верхнем углу выберите свой регион,

нажмите на пункт "График вероятных отключений",

введите свой адрес в соответствующих строках.

Кроме того, абоненты компании YASNO могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Выберите свой регион и нажмите на кнопку "Возможные отключения". После – введите свой адрес и узнайте, когда вам могут отключить свет.

Узнать о своем графике отключений также можно с помощью сайта ДТЭК. Вам необходимо действовать следующим образом:

перейдите на сайт ДТЭК,

выберите пункт "Отсутствует электроэнергия",

заполните строки, где необходимо ввести адрес.

От чего будут зависеть отключения

Как объясняется на сайте YASNO, введение отключений света будет зависеть от нескольких факторов. Одним из них являются новые атаки РФ по украинской энергоинфраструктуре.

Также ограничение потребителей зависит от лимитов, которые устанавливает НЭК "Укрэнерго". Их могут вводить, учитывая:

сетевые проблемы (по типу аварий на подстанциях или как следствие вражеских обстрелов),

проблемы с генерацией, например, во время пиковых нагрузок. Часть энергетических объектов находятся на временно оккупированной территории, из-за чего мы не можем обеспечить генерацию на уровне до полномасштабного вторжения.

Отмечается, что существуют и ограничения импорта электроэнергии. В случае если потребность в электроэнергии будет высокая, ее не смогут обеспечить полностью. В таком случае также придется применять отключение света.

Ситуация в энергосистеме Украины

15 мая, с 19:25 до 22:00 "Укрэнерго" ввело контролируемые аварийные отключения света для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

Кроме того, стало известно, что с 00:00 и в течение суток 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения. Речь идет о графиках почасовых отключений.

Причиной таких ограничений стало увеличение потребления электроэнергии во время похолодания. Из-за атак российских оккупационных войск по объектам энергетики, мощностей украинских электростанций сейчас недостаточно.

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