Невыполнение требований электронной повестки будет иметь юридические последствия.

Невыполнение требований электронной повестки в кабинете призывника, будет нести такие же последствия, как и невыполнение требований врученной физически.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире КИЕВ24.

"Это современный канал связи, который предусматривает быстрое реагирование. И здесь не нужны, скажем, посредники в виде тех, кто может передавать эти повестки: работодатели, учебное заведение, руководство места жительства, управляющие ОСМД. Соответственно, это непосредственное общение с ТЦК. Как по мне, это будет одна из самых эффективных форм будет, когда так же за это наступает ответственность. Это абсолютно логично", - сказал он. Видео дня

По его словам, в случае невыполнения требований по повесткам относительно сверки персональных данных и явки для прохождения ВВК наступает административная ответственность. В случае невыполнения мобилизационного распоряжения наступает уголовная ответственность.

"То есть есть разные виды ответственности", - отметил Павличенко.

Он подчеркнул, что невыполнение требований электронной повестки "является началом отсчета того, что лицо может подвергнуться административному преследованию: штраф или лишение права управлять автомобилем".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в Украине закон о мобилизации и е-кабинете военнообязанного вступит в силу 18 мая. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федора Вениславского, украинцы смогут отслеживать сообщения от ТЦК в своем е-кабинете. В частности, территориальные центры смогут вызывать мужчин для прохождения ВВК электронным оповещением. Аналогичным методом смогут рассылать повестки. "Граждане Украины, которые в электронном кабинете актуализируют все свои персональные данные, они выполняют требование закона о необходимости актуализации в течение 60 дней. А о прохождении ВВК уже ТЦК будет присылать соответствующие уведомления о том, что необходимо пройти ВВК", - заявил он.

Вениславский уточнил, что е-кабинет начнет работать в пилотном режиме. Его будут тестировать 30 дней, далее - в июне, проект запустится полноценно. То есть, именно в первом месяце лета е-кабинет должны полностью адаптировать со всеми базами данных.

Вас также могут заинтересовать новости: