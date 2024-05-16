Возраст бойца - не единственный и не определяющий фактор на поле боя, отметил один из защитников Украины.

Продолжается мобилизация в Украине на сегодня, и главный минус "армии взрослых" - физическое состояние защитников, потому что чем старше человек, тем больше записей появляется в его медицинской карточке.

Командир батальона "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко сказал изданию "Украинская правда", что с годами снижается способность справляться с нагрузками. Рассказал, что в начале АТО в 2014-м ему было 23 года, и он служил контрактником в Нацгвардии, участвовал в боях в Донецкой области, получил ранения и был списан как ограниченно годный. Уже в 2022 году начал службу как доброволец.

"В 23 года моя работа была связана со штурмовыми действиями - преимущественно в городской застройке. Тогда мог носить на себе по 50 килограммов нагрузки на дальние расстояния. После чего гораздо быстрее восстанавливался, чем сейчас - в 33 года", - рассказал воин.

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При этом добавляет, что сейчас вряд ли смог бы переносить те нагрузки, которые были в 23 года. "А представьте, что человеку в 45 лет, который точно имеет какие-то заболевания, надо пройти до боевой позиции 6 километров и пронести на себе до 50 килограммов БК", - добавляет Федоренко.

Военнослужащий и народный депутат Украины Роман Костенко отметил изданию "УП", что возраст бойца - не единственный и не определяющий фактор на поле боя, потому что не менее важен профессиональный опыт и мотивированность.

"Всегда надо учитывать специальность: профессиональный танкист, который имеет много опыта работы с техникой, может и в 40, и в 50, и в 60 лет быть профессиональным танкистом. Например, мой брат - специалист-технарь, он знает и БТР, и танк. Да, ему 50 лет, но я не встречал такого молодого, который бы сравнился с ним в управлении или в ремонте БТР. Он заставляет ехать то, что не может ехать. И таких людей много", - сказал он.

Собеседник добавил, что, если речь идет о пехотинцах, то, "конечно, лучше быть моложе". "Потому что в 40 и 50 лет невозможно быть таким выносливым, как в 20", - подчеркнул Костенко.

Также старшие бойцы уступают молодым в адаптивности к новым условиям, скорости реакции и способности осваивать новое оружие и технологии. Такие преимущества молодых военных над старшими отмечали все собеседники издания.

Командир роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" 43-летний Александр Ябчанка в начале полномасштабного вторжения присоединился к украинской армии как доброволец, не имея никакого боевого опыта.

За два года большой войны он воевал на Лиманском, Бахмутском направлениях, участвовал в контрнаступлении на Харьковщине и несколько раз был ранен, но после лечения всегда возвращался на фронт.

Он рассказал, что средний возраст военных в его подразделении, которое он возглавил в марте 2024 года, более 40 лет. "Молодые военные благодаря скорости реакции и хорошей памяти значительно лучше разбираются с современным технологическим оружием, чем "деды". Как по мне, это главное преимущество молодежи", - отмечает Ябчанка. При этом он добавил, что 40-50 лет - вполне трудоспособный возраст для бойца.

"Во время войны гораздо важнее твоя готовность, а не дата рождения в паспорте. За более чем два года участия в боевых действиях на сложных участках фронта я не вспомню ни одной ситуации, когда подумал бы: "Ой, Боже, я уже слишком стар для этого", - добавляет командир роты "Гонор".

Демограф Александр Гладун объясняет, почему постарели ВСУ. Он считает, что демографическая ситуация в стране - один из главных факторов, который повлиял на старение украинской армии.

При этом отмечает, что развал экономики в начале 90-х привел к значительному сокращению рождаемости в Украине - в 1991-м 100 украинок рожали 178 детей, а с тех пор этот показатель снижался, и вернуться к нему Украине не удавалось ни разу за 33 года.

Демограф сообщил, что 2001-й вообще стал годом самой низкой рождаемости в украинской истории времен независимости - тогда 100 женщин рожали всего 108 детей. При этом количество женщин репродуктивного возраста в Украине существенно не изменилось с 1991-го по 2001-й.

По его словам, чтобы население не сокращалось, этот показатель должен быть вдвое больше - примерно 100/220. "Сейчас возрастная категория мужчин 40+ существенно преобладает над теми, кому от 18 до 25 лет", - пояснил эксперт.

В центре внимания мобилизация 2024 - что сегодня стоит знать

Как сообщал УНИАН, большинство украинских солдат, которые сдерживают российскую армию во время вторжения, - мужчины среднего возраста.

В публикации The Times отмечалось, что их слабые физические возможности затрудняют военное планирование. Издание отмечает, что это уникальная ситуация, если сравнивать с крупными войнами прошлого века, когда большинство солдат составляли мужчины лет двадцати или даже моложе.

Одной из причин этого The Times называет большую волну добровольцев, которые пошли в армию в первые недели полномасштабного вторжения. Подавляющее большинство из них были мужчинами в возрасте 40+. Многие ожидали, что их бригады вскоре будут усилены более молодыми новобранцами. К тому же тогда мало кто верил, что война продлится так долго.

Впрочем, как писало издание, не все солдаты старшего возраста были добровольцами. Многие были мобилизованы, и критики говорят, что на фронт попало непропорционально большое количество пожилых мужчин из сельской местности, которым не хватило денег, чтобы откупиться от мобилизации.

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