Температура воздуха будет постепенно повышаться.

Сегодня, 16 мая, в Украине станет немного теплее, а в ряде областей пройдут дожди. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"В четверг дожди в Украине пройдут в центральных областях, в южной части, в Тернопольской, Хмельницкой областях и в Донецкой области. Вероятно, черкнет немного дождиком Житомирскую и Киевскую области", - сообщила она.

На остальной территории Украины, по данным Диденко, существенных осадков не предвидится.

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"Температура воздуха наконец потихоньку пойдет вверх", - говорит она. Так, максимально воздух прогреется до +15...+19 градусов, а на Закарпатье - до +22 градусов.

Погода в Киеве - прогноз синоптика

В Киеве, по данным Наталки Диденко, 16 мая есть вероятность небольшого дождя, но местами и периодически. Днем столбики термометров в столице покажут +15...+16 градусов.

Когда в Украине потеплеет - прогноз

На рубеже мая и июня в Украине ожидается потепление. Об этом в комментарии Погода УНИАН рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух. По ее данным, среднесуточная температура может быть на 1-2 градуса выше нормы. Самые высокие температуры и даже температурные аномалии вероятны на западе Украины.

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