Антиоксиданты, кофеин и другие составляющие в чае способны помочь похудеть.

Диетолог Лорен Манакер поделилась своими любимыми чаями, которые помогают сохранять фигуру стройной. В своих статье для журнала Health она назвала 7 лучших напитков.

Зеленый чай

Этот напиток содержит антиоксиданты и кофеин, которые могут помочь в потере веса. В частности, катехины поддерживают метаболизм, помогают организму сжигать лишнее и уменьшать жир в области живота. Кофеин же ускоряет скорость, с которой организм сжигает калории. Это также помогает использовать жир в качестве источника энергии.

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Черный чай

По мнению эксперта, завтрак с чашкой черного чая, возможно, является лучшим из возможных вариантов.

Черный чай проходит процесс ферментации, что повышает уровень флавоноидов в напитке. Считается, что они способствуют метаболизму и похудению. В то же время антиоксиданты (полифенолы) помогают потере веса вместе с кофеином в чае.

Чай улун

Этот напиток содержит несколько полифенольных соединений, которые могут помочь похудеть.

"Считается, что эти биологически активные компоненты улучшают жировой обмен, увеличивая способность организма более эффективно сжигать жир", - подчеркнула Манакер.

Она ссылалась на исследование, согласно которому, люди, которые пили чай улун в течение двух недель, усилили окисление жира, что может помочь в потере веса. Кроме того, исследователи заметили, что этот напиток может снизить уровень инсулина и сахара в крови.

Мятный чай

Он улучшает пищеварение благодаря ментолу, который расслабляет мышцы желудочно-кишечного тракта и может помочь при вздутии живота.

По словам Манакер, исследования показывают, что запах перечной мяты также действует как подавитель аппетита, что может привести к потере веса.

Имбирный чай

Этот напиток может добавить вашей жизни пикантности. Имбирный чай содержит гингерол, который действует как антиоксидант и противовоспалительное средство, что улучшает способность организма сжигать калории.

Исследования показали, что люди, которые пили имбирный чай, были менее голодными и меньше ели.

Чай из гибискуса

Он может стать ароматной и некалорийной альтернативой другим напиткам, которые способствуют снижению веса.

Манакер добавляет, что основные соединения гибискуса, называемые антоцианами, могут ограничивать усвоение организмом углеводов. Экстракт этого растения эффективен против ожирения и может ограничить накопление жира в организме.

Чай ройбуш

Этот природный сладкий чай может помочь вам обуздать вашу тягу к более сладким напиткам.

Ройбуш также содержит антиоксидант под названием аспалатин, который уменьшает накопление жира в организме, а также помогает регулировать уровень сахара в крови.

Советы для похудения

Недавно было названо 10 продуктов, которые могут помочь вам во время похудения.

Темп современной жизни не всегда позволяет контролировать время для употребления пищи на завтрак - иногда приходится есть "на ходу". Однако такое отношение к своему организму может иметь негативные последствия, поэтому эксперты раскрыли, во сколько нужно завтракать, обедать и ужинать.

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