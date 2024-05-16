В эту дату отмечаем Праздник подлиз, Международный день света, День танцев с привидениями.

16 мая праздник далеко не один - в мире отмечают Праздник подлиз, Международный день света, День танцев с привидениями, Международный день мирного сосуществования, Всемирный день мигрирующих рыб и День биографов.

16 мая - 136-й день года (137-й в високосные годы) по григорианскому календарю. До конца года остаётся 229 дней.

Какой сегодня праздник в мире и в Украине

16 мая праздник отмечается в разных странах, посмотрите, какие именно торжества важны сегодня:

Видео дня

День рисования, День любви к деревьям, День "Сделай что-нибудь хорошее для соседа", День морских обезьянок, День барбекю, День пирсинга, День хумуса, День аперитива, День коктейля "Мимоза" - США.

День спасения лошадей - Австралия.

День учителя - Малайзия.

День коктейля "Цезарь" - Канада.

День братских могил - Ирак.

День органов государственной безопасности - ПМР.

День штата Сикким - Индия.

День пограничника - Польша.

Также важно знать, какой сегодня праздник в Украине - наша страна 16 мая отмечает День вышиванки 2024. Отличный повод, чтобы надеть традиционную одежду и заявить о своей национальной идентичности.

Важные события в истории 16 мая

1648 - победа Богдана Хмельницкого над войсками Речи Посполитой под Жёлтыми Водами.

1717 - Вольтер заключён в Бастилию за свои сатирические произведения.

1769 - парламент Виргинии постановил, что Британия не имеет права собирать налоги с американских колонистов.

1836 - 27-летний Эдгар Аллан По женится на своей 13-летней кузине Вирджинии Клемм, больной туберкулёзом.

1863 - начало строительства Одесской железной дороги.

1871 - Британская Колумбия провозглашена шестой провинцией Канады.

1881 - в Германии, на окраине Берлина, прошёл первый в мире электрический трамвай.

1920 - Жанна д’Арк причислена католической церковью к лику святых.

1929 - в Голливуде (США) состоялась первая церемония вручения кинопремий, которые позже назвали "Оскарами".

1930 - в провинции Онтарио (Канада) открыли залежи урановой руды, которую стали использовать американцы для производства своих первых атомных бомб, впоследствии сброшенных на Японию.

2009 - Александр Рыбак, представлявший Норвегию, выиграл конкурс Евровидение-2009 с песней "Fairytale".

Какой сегодня церковный праздник 16 мая

Православные верующие 16 мая по новому стилю отмечают день памяти преподобного Феодора Освященного. По старому стилю христиане встречают сразу несколько важных памятных дат - Пpaздник икoны Бoжиeй Мaтepи Пeчepcкoй-Нepукoтвopeннoй, Праздник иконы Божией Матери "Успение" Киево-Печерская, Праздник иконы Божией Матери Свенская Печерская, День памяти святых мучеников Тимофея и Мавры и Дeнь пaмяти пpeпoдoбнoгo Фeoдocия, игумeнa Киeвo-Пeчepcкoгo.

Какой сегодня праздник - что нельзя делать 16 мая

Приметы, которых придерживались наши предки, завещают, что в этот день нужно готовить зеленый борщ или любой суп с крапивой. Также можно украсить дом березовыми ветками, чтобы привлечь удачу. Любые поездки 16 мая окажутся благополучными.

Народные приметы о погоде 16 мая:

черемуха покрылась белыми цветами - скоро похолодает;

обильная роса утром - урожай огурцов будет хорошим;

гуси и утки громко хлопают крыльями - к непогоде.

Приметы на сегодня запрещают строить планы на будущее - ничего из намеченного не сбудется. Также нельзя дарить, покупать или принимать в дар носовые платки - навлечете болезнь. Если 16 мая выпадает на четверг, то не стоит сажать овощи - урожая не получите.

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