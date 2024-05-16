Шесть из 10 вице-премьеров в новосозданном правительстве Путина поехали с ним в Китай.

В четверг, 16 мая, диктатор Владимир Путин прилетел в Пекин на встречу с Си Цзиньпином. Цель визита - подчеркнуть тесные отношения лидеров и усилить поддержку Китаем экономики России во время войны.

Как пишет Financial Times, президент Китая поприветствовал своего российского коллегу в Доме народного собрания. Впереди несколько раундов двухдневных встреч, которые, как ожидается, будут посвящены войне в Украине, конфликту на Ближнем Востоке, экономике и обороне.

В своем вступительном комментарии Си подчеркнул "дружбу" между Москвой и Пекином, сказав, что они с Путиным дают друг другу "стратегические указания". Он добавил, что их страны "будут защищать честность и справедливость во всем мире".

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Путина сопровождает высокопоставленная делегация, включая бывшего министра обороны Сергея Шойгу, его преемника Андрея Белоусова, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу центрального банка Эльвиру Набиуллину.

Этот визит происходит в то время, когда экономика России становится все более зависимой от торговли с Китаем перед лицом западных санкций. Аналитики ожидают, что Путин обсудит, как обойти эти санкции во время визита в Китай.

В то же время Китай отказался осудить вторжение России в Украину и утверждает, что его отношения с Москвой являются его личным делом. США обвинили Пекин в поддержке военной машины Путина, предоставляя товары двойного назначения.

Но после огромного роста торговли между Китаем и Россией после начала войны есть признаки того, что Пекин немного отступил. Экспорт Китая к своему соседу упал в марте и апреле, поскольку США угрожали ввести санкции против китайских банков, которые помогали в обходе санкций.

Накануне двухдневного визита Путин пытался изобразить Россию и Китай объединенными в своей цели создать "многополярный мир" и выдвинул перспективу переговоров с Украиной, которые, по его словам, будут зависеть от гарантий безопасности.

По данным российских СМИ, ожидается подписание около ряда двусторонних документов, коммерческих и региональных соглашений.

Шесть из 10 вице-премьеров в новосозданном правительстве Путина поехали с ним в Китай. Среди них Денис Мантуров, министр промышленности России, который получил должность первого вице-премьера и курирует оборонный сектор. Кроме того, в переговорах примут участие генеральные директора российского космического сотрудничества и военно-технического сотрудничества.

В пятницу Путин поедет с лидерами Китая возложить венок советским солдатам, воевавшим на северо-востоке Китая, перед посещением китайско-российской выставки в Харбине.

Власти Китая официально мало сказали о визите. Аналитики говорят, что Пекин сосредоточился на попытке стабилизировать напряженность со своими важными торговыми партнерами в ЕС и США.

Во вторник президент США Джо Байден объявил о введении пошлин на китайские товары на сумму 18 миллиардов долларов, включая электромобили, солнечные батареи, полупроводники и другие технологические продукты. Будучи крупнейшим в мире экспортером, экономика Китая в значительной степени зависит от способности продаваться на развитых рынках.

Визит Путина в Китай

Ранее сообщалось, что Владимир Путин посетит Китай и встретится с председателем КНР Си Цзиньпином 15-16 мая, почти сразу же после турне главы КНР по Европе.

Ранее УНИАН писал, что экономическая "дружба" Китая и России может всколыхнуть мир. Торговые связи между двумя странами укрепились, как и геополитические амбиции Пекина. Растущая зависимость Москвы от Китая не слишком беспокоит Кремль.

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