В результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму ликвидированы два вражеских истребителя-перехватчика МиГ-31.
Кроме того, сгорел горел склад горюче-смазочных материалов, сообщает ASTRA в Telegram.
Сгорел горел склад горюче-смазочных материалов, выяснили журналисты.
В результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму ликвидированы два вражеских истребителя-перехватчика МиГ-31.
Кроме того, сгорел горел склад горюче-смазочных материалов, сообщает ASTRA в Telegram.