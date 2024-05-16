Сгорел горел склад горюче-смазочных материалов, выяснили журналисты.

В результате удара по аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму ликвидированы два вражеских истребителя-перехватчика МиГ-31.

Кроме того, сгорел горел склад горюче-смазочных материалов, сообщает ASTRA в Telegram.