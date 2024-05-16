Вражеские войска могут легко атаковать ВСУ на Харьковщине с территории РФ.

Аналитики ISW считают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области. Враг планирует создать так называемую "буферную зону", а не продвигаться вглубь региона.

Как сообщает ISW, темпы российского наступления продолжают снижаться после того, как оккупанты захватили районы, которые, по словам украинских официальных лиц, были менее защищенными.

Президент Владимир Зеленский и украинские военные успокоили, что украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, граничащей со страной-агрессором.

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Представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин рассказывал, что захватчики пытаются достичь тактических успехов вблизи Лукьянца и Волчанска. Это нужно врагу, чтобы создать плацдармы для дальнейшего наступления. Однако контратаки, артиллерийские удары и удары беспилотников ВСУ не позволяют противнику закрепиться в этих районах.

Представители Харьковской ОВА отметили 15 мая, что постоянные обстрелы делают невозможным установление украинскими силами укреплений в пределах трех-пяти километров от границы с РФ, а потому первую и вторую линии обороны создали на расстоянии 12-13 километров и 20 километров от границы, соответственно.

По оценкам аналитиков, россияне продвинулись не более чем на восемь километров от границы в северной части Харьковской области.

Захватчики, действующие на территории России, могут легко наносить артиллерийские удары по оборонительным позициям ВСУ вблизи границы, а запреты на использование предоставленного Западом оружия для ударов по тыловым районам РФ делают стационарные украинские оборонительные позиции вблизи границы уязвимыми и, возможно, беззащитными.

С 10 мая оккупанты смогли достичь тактических успехов на севере Харьковской области в районах, где ВСУ целенаправленно не создавали значительных оборонительных линий, и сейчас, похоже, предпочитают создавать "буферную зону", а не глубокое проникновение на территорию Харьковской области.

Бои в Харьковской области

Ранее в Генштабе заявили о новых столкновениях в районе Волчанска. ВСУ частично вытеснили россиян из населенного пункта, сейчас продолжаются оборонительные действия в северных и северо-западных окрестностях.

Аналитики говорят, что масштаб российского наступления в Харьковской области по-прежнему ограничен. Украина не открыла российским войскам дорогу на Харьков. Бои вокруг Волчанска показывают, что продвижение России будет становиться все труднее.

Россияне не смогли достичь значительных успехов во время наступления на Харьковщине, они уже третий день находятся в пределах 3-5 км от границы. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ и председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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