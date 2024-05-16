Харьковчанина, который искал быстрый заработок, дистанционно завербовала ФСБ.

Правоохранители задержали 18-летнего студента харьковского вуза, который помогал России готовить новое наступление на регион.

Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, он собирал информацию о подразделениях Вооруженных сил Украины, которые привлечены к обороне Харькова. Оккупанты нуждались в этой информации для планирования нового наступления на Харьковскую область.

Отмечается, что для выполнения вражеского задания фигурант пешком обходил город, где пытался найти места базирования украинских защитников.

Видео дня

В спецслужбе проинформировали, что в случае обнаружения "нужных" локаций он скрыто фотографировал их и обозначал координаты на Google-картах для подготовки "отчета" в ФСБ.

СБУ задержала российского агента, когда он фотографировал военный объект, предотвратив передачу разведданных врагу. Вместе с этим были проведены дополнительные меры для обеспечения безопасности позиций ВСУ от возможных ракетно-бомбовых ударов агрессора. У задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

По данным следствия, им оказался 18-летний харьковчанин, которого дистанционно завербовал кадровый сотрудник управления ФСБ по Белгородской области. Российские спецслужбы обратили внимание на молодого человека как на активного пользователя российских Телеграмм-каналов, который искал "быстрый" заработок.

"Дальнейшая коммуникация между ними происходила через анонимный чат в популярном мессенджере. За сотрудничество с оккупантами предателю обещали денежное вознаграждение, которое должно было поступать на его банковские карты", - заявили в спецслужбе.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

По информации Офиса генпрокурора, вражеский агент - студент одного из местных вузов.

Он начал общаться с ФСБ с начала 2024 года. За "работу" на врага успел получить часть средств в размере 10 тыс. грн.

Наступление России на севере Харьковской области - детали

10 мая россияне активизировали свои действия в Харьковской области. В Министерстве обороны сообщали, что российские силы попытались прорвать линию обороны. На Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб. Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения.

ВСУ продолжают сдерживать наступление врага. Президент Владимир Зеленский и украинские военные успокоили, что украинские силы частично стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области, граничащей со страной-агрессором.

Аналитики ISW считают, что российские оккупанты продвинулись не более чем на 8 километров от границы в северной части Харьковской области. Враг планирует создать так называемую "буферную зону", а не продвигаться вглубь региона.

Вас также могут заинтересовать новости: