Космический телескоп прислал на Землю новый снимок.

Космический те6лескоп "Хаббл" прислал на Землю новый снимок, на котором запечатлен рассвет звезды, похожей на наше Солнце. Об этом говорится на странице NASA в Instagram.

На новом изображении показана тройная звездная система, расположенная на расстоянии около 550 световых лет от нас.

Эти три звезды сияют в полости туманности, освещая окружающие облака. Они известны как HP Tau, HP Tau G2 и HP Tau G3.

Видео дня

HP Tau (в облаке и на вершине центрального трио) классифицируется как звезда T Тельца. Это молодая переменная звезда, которая еще не начала ядерный синтез, но уже начинает развиваться в водородную звезду, похожую на наше Солнце.

Звезды Т Тельца обычно моложе 10 миллионов лет, и их часто можно обнаружить в облаках газа и пыли, из которых они образовались. Для справки, нашему Солнцу 4,6 миллиарда лет.

По словам ученых, яркость переменной звезды меняется со временем. Они имеют как периодические, так и случайные колебания яркости. Случайные изменения могут быть вызваны вспышками на поверхности, а периодические изменения могут быть связаны с вращением гигантских солнечных пятен, появляющихся и исчезающих из поля зрения.

Другие новости на космическую тематику

Несколько дней назад астрономы показали огромный и редкий радиокруг, который больше Млечного Пути. Скорее всего, он мог возникнуть благодаря столкновению галактических групп.

На данный момент Марс испытывает самый высокий уровень полярной активности за последнее десятилетие. Пик солнечной активности вызвал беспрецедентные "полярные сияния" на красной планете.

Вас также могут заинтересовать новости: