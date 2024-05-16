Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 40,00 грн, евро – 43,48 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 16 мая, остался на прежнем уровне – 40,00 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал на 15 копеек – до 43,50 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,40 грн, евро – по курсу 42,50 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня не изменился и составляет 40,00 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос на 19 копеек и составляет 43,48 грн.

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Курс валют в Украине – последние новости

В валютных обменниках Киева доллар подешевел на 2 копейки и составляет 40,00 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 39,88 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 5 копеек и составляет 43,40 грн/евро (курс продажи – 43,23 грн/евро).

Национальный банк снизил цену доллара 16 мая. Так, регулятор установил на четверг официальный курс доллара к гривне на уровне 39,58 грн/долл., таким образом, гривня укрепилась на 10 копеек. Официальный курс НБУ по евро на четверг установлен на уровне 42,85 грн/евро, то есть гривня ослабла на 2 копейки, по сравнению со вчерашним курсом.

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