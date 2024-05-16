Все будет зависеть от поведения потребителей, ситуации с импортом, темпов ремонтов и новых возможных атак РФ.

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, импорт электроэнергии не способен пока полностью покрыть потребности Украины, но может значительно смягчить ситуацию.

Как он рассказал NV, сейчас украинский рынок остается несколько искривленным. В частности, он ограничен прайс-кепами - предельными ценами на электроэнергию на краткосрочных рынках на сутки вперед и внутрисуточном.

"Когда за аварийной помощью обращается непосредственно Укрэнерго, то иногда наши партнеры просто не готовы сгенерировать достаточное количество электроэнергии. Если же это будет происходить планово, то, конечно, нам смогут поставлять весь тот объем, который мы способны взять, а это 1,7 ГВт согласно регуляции ENTSO-E [Объединенной Европейской сети операторов систем передачи электроэнергии]", - пояснил Харченко.

Видео дня

В то же время он отмечает, что сейчас Украина не использует даже эту квоту. До 14 мая вводили ограничения промышленности, но этого оказалось недостаточно, поэтому взялись и за частных потребителей.

"Сейчас речь идет о том, что ограничивались одновременно 7-8% от общего количества потребителей в Украине, впрочем, на довольно незначительное время. Я думаю, что примерно такие же ограничения нас ждут в ближайшем будущем на довольно регулярной основе - речь идет о 2-2,5-3 годах", - считает директор Центра исследований энергетики.

По его словам, пока сложно спрогнозировать ситуацию в летние месяцы пикового потребления электроэнергии на фоне жары. Все будет зависеть от поведения потребителей, ситуации с импортом, темпов ремонтов и новых возможных атак РФ.

"С одной стороны, все работают над восстановлением тех поврежденных мощностей, которые можно вернуть в систему в ближайшее время - работа идет максимально интенсивно. Но есть куча факторов, которые могут обусловить или какие-то минимальные ограничения и отключения, или же они могут быть довольно неприятные - по три-четыре часа в сутки... Мы ремонтируем - они [россияне] атакуют. Партнеры предоставляют ПВО - результативность атак уменьшается, и мы успеваем больше отремонтировать. Это соревнование, в котором мы живем", - подытожил Харченко.

Отключение света в Украине

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что ударами Россия повредила половину энергетической инфраструктуры нашей страны.

Однако после этого оккупанты нанесли еще один массированный удар. Как сообщал УНИАН, 8 мая под прицелом российской оккупационной армии была энергетическая инфраструктура. Враг тогда нанес очередной массированный удар по Украине, из-за чего потеря генерации электроэнергии была достаточно существенной.

В среду, 15 мая, диспетчерский центр "Укрэнерго" применил контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех регионах Украины.

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