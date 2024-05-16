Повышенный уровень опасности объявлен во Львове и Львовской области.

Во Львове и Львовской области на 16 мая объявили повышенный уровень опасности. Предупреждение об опасных метеорологических явлениях обнародовал Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

"По городу Львову днем 16 мая порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Также, по данным синоптиков, местами порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с ожидаются и по территории Львовской области. Из-за этого объявлен І уровень опасности, желтый.

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Погода во Львове и Львовской области - прогноз на 16 мая

"16 мая погоду будет определять поле повышенного атмосферного давления", - говорят синоптики.

По их данным, ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный, 7-2 м/с, днем местами порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура днем по области составит 17+17°...+22°. Во Львове столбики термометров покажут +19°...+21°.

Погода 16 мая - прогноз по Украине

Сегодня, по данным Укргидрометцентра, в Украине ожидается переменная облачность.

В юго-восточной части пройдут небольшие кратковременные дожди, на остальной территории страны без осадков.

Ветер будет северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура днем +13°...+18°, а на Закарпатье воздух прогреется до +20°.

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