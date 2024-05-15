На премьер-министра Словакии Роберта Фицо совершено покушение: когда чиновник после заседания правительства вышел к местным жителям, прозвучало несколько выстрелов. Фицо был тяжело ранен (по сообщению на его официальной странице в одной из соцсетей, его состояние тяжелое и "ближайшие несколько часов все решат"). Нападавшего правоохранители задержали на месте. Это - 71-летний уроженец словацкого города Левице.

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что потрясена нападением на Фицо и пожелала политику скорейшего выздоровления.

Между тем российские пропагандисты уже пытаются найти в этом событии след "украинских неонацистов".

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Покушение на Фицо - однозначное проявление активизации российских спецслужб и максимально жесткого использования кремлем гибридных инструментов против стран Западной Европы.

Даже без явного российского следа у арестованного 71-летнего стрелка, российская пропаганда и гибридные инструменты направлены на то, чтобы активно:

Во-первых, культивировать ультраправую/ультралевую ксенофобию, недоверие граждан к институтам власти и их представителям;

Во-вторых, эксплуатировать расколы и радикализировать настроения в обществах стран Западной Европы;

В-третьих, провоцировать и подпитывать столкновения и внутреннее силовое/несиловое противостояние в странах-мишенях.

И речь не только о нынешних циклах национальных выборов во многих европейских странах, или же об июньских выборах в Европарламент. Это - часть стратегической кампании кремля по дестабилизации ситуации в странах Европы (как проевропейских, так и с евроскептиками у власти), с целью максимального невоенного ослабления этих стран.

Дело в том, что, с точки зрения кремля, максимально ослабленные таким образом страны Европы:

будут больше фокусироваться на собственных проблемах, чем на сдерживании рф и помощи Украине;

будут гораздо более легкой мишенью дальнейшей российской гибридной/вооруженной агрессии против НАТО.

В любом случае, покушение на премьер-министра Словакии - очередной этап российской гибридной эскалации против Запада.

Тарас Жовтенко, эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива