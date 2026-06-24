Самый маленький замок в мире выставили на продажу: сколько он стоит

Это сооружение площадью 70 квадратов с собственной башней, часовней и причалом.

В Гамбурге замок Геннеберг – неоготическая миниатюра XIX века, которую считают самым маленьким замком в мире, официально ищет нового владельца. Цена вопроса – 1,1 миллиона евро, сообщает DW Украина.

Известно, что замок построили ещё в 1884–1887 годах на искусственном 15-метровом каменистом холме на берегу реки Альстер. Его заказчик – почтовый чиновник Альберт Геннеберг – хотел провести здесь старость. По некоторым данным, таким образом он осуществил давнюю мечту своей жены о собственном замке.

В качестве архитектурного образца были выбраны руины настоящего средневекового замка Геннеберг XI века в Тюрингии – бывшей резиденции графов Геннебергов. Правда, никакой родственной связи между древним родом и гамбургским чиновником не существовало – название и герб служили чисто декоративным элементом.

Видео дня

Замок построили в масштабе 1:4 от оригинала и намеренно "постарили": фасад украсили искусственными разломами и трещинами, чтобы создать романтическую атмосферу запустения. Всё это было в духе эпохи – после объединения Германской империи в 1871 году неоготика и восстановление средневековых руин стали настоящей модой. Среди подобных проектов – замок Левенбург в Касселе, замок Бабельсберг в Потсдаме и Имперский замок в Кохеме на Мозеле.

Что внутри

Общая площадь помещений – всего около 70 квадратных метров. Но к ним добавляются 80-метровая терраса, частный причал и парк с деревьями из Японии, Китая и Северной Америки. Внутри есть рыцарский зал, 12-метровая башня, часовня и даже джакузи. Кровать тоже помещается.

Но есть один нюанс. Юридически здание имеет статус садового домика, поэтому постоянно жить здесь не получится. Новый владелец сможет устраивать здесь мероприятия, свадьбы в часовне, держать офис или художественное ателье.

Объявление о продаже за месяц набрало более 37 тысяч просмотров. Изначально в 2024 году замок предлагали за 1,9 миллиона евро – с тех пор цену уже снизили.

Новости туризма

Ранее УНИАН писал, что в итальянской Тоскане появилась возможность бесплатно пожить в виллах и исторических домах – но в обмен на это нужно ухаживать за недвижимостью во время отсутствия владельцев. Это так называемый формат house sitting: жильцы получают жилье без арендной платы, взамен беря на себя обязанности по содержанию дома, уходу за садом, животными и выполнению мелких поручений. Преимущество программы – в отличие от известной схемы с покупкой заброшенных домов за символическую цену, здесь не требуются большие финансовые вложения.

Вас также могут заинтересовать новости: