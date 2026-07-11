Военные и астрономы используют фонарик с красным светом, и вот почему

Фонарик с красным светом является отличным выбором для некоторых ночных занятий.

Традиционные фонарики с белым светом знакомы многим людям. Однако есть и фонарики других типов, которые предназначены для различных задач.

В SlashGear рассказали, зачем нужен фонарик с красным светом. Оказывается, он может стать лучшим выбором для некоторых занятий в ночное время суток.

Отмечается, что красный свет имеет самую длинную длину волны из всех цветов видимого спектра – около 700 нанометров. Он гораздо менее раздражает глаза человека и создаёт меньше бликов по сравнению с традиционным белым светом.

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Благодаря таким характеристикам фонарик с красным светом становится отличным выбором для астрономии и подобных ночных занятий. Научные исследования доказали, что родопсин (основной зрительный пигмент, который содержится в палочках сетчатки глаза) не подвергается воздействию темно-красного света.

Часто астрономы используют фонарики именно с красным светом для чтения звездных карт или настройки телескопов. Также такие фонарики нашли применение и в правоохранительной деятельности. Например, ночью полицейские могут использовать его для проверки документов или удостоверений личности, не ослепляя себя временно и не ухудшая зрение.

Кроме того, фонарик с красным светом можно использовать для подачи сигналов, поскольку он менее заметный, чем белый свет. Военные применяют его аналогичным образом – для тактических операций, требующих осторожности и скрытности.

В издании добавили, что фонарик с красным светом также нашел применение в охоте и наблюдении за дикой природой. Многие млекопитающие не воспринимают цвета так же, как люди, благодаря чему использование такого фонарика снижает вероятность того, что они испугаются или разбегутся.

Как сделать фонарик из подручных средств

Напомним, что фонарик можно сделать самостоятельно из подручных средств. На это понадобится всего несколько минут.

Для изготовления светодиодного фонарика из двух батареек и светодиода без паяльника нужны две батарейки АА, светодиод 3v, скрепка или фольга, а также изолента. Также можно сделать светодиодный фонарик в спичечном коробке.

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